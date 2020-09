Due unisex limited edition, realizzate con la tela, nate dall'incontro tra Denham The Jeanmaker & Candiani Denim

Denham The Jeanmaker presenta insieme a Candiani Denim, due modelli unisex esclusivi delle M90 e M95.Due release in super limited edition prodotte con le migliori tele sostenibili di Candiani. Indigo ed Ecru denim per entrambe le sneaker. Dettagli rossi per le AM90 e fluo per le AM95. Entrambe sono descritte dal ricamo dell’iconica forbice di Denham.