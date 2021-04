Sinistra Civica Ecologista, dibattito sull'emergenza Covid

(Firenze, 8 aprile 2021) - "In 12 mesi, in Italia, abbiamo perso quasi un anno di speranza di vita, con punte di 2,4 anni in meno in Lombardia. Arriva al 10% la quota di popolazione (nel 2019 era il 6,3%) che non ha avuto accesso alle cure. Grave è la preoccupazione per la recrudescenza della pandemia anche nella nostra regione, con un numero di persone decedute che ha superato i 5500. Insieme al Covid 19 permane - anzi, in questa emergenza è a rischio di aggravamento – l’altra epidemia di malattie croniche, di numerose tipologie, comprese le crescenti problematiche di salute mentale". Lo si legge in una nota dell’associazione politica Sinistra Civica Ecologista (SCE).

"Alcune criticità - si legge ancora - e limiti del servizio socio sanitario toscano – a fronte di una sua storica buona qualità - erano presenti da tempo e la pandemia li ha evidenziati. In questa fase del grande impegno vaccinale anche nella nostra regione, pur a fronte di una buona capacità complessiva di somministrazione dei vaccini (troppo pochi, purtroppo) che arrivano dal livello europeo e nazionale, c’è stato l’inciampo del ritardo nella vaccinazione degli ultraottantenni, che speriamo possa essere alla svelta recuperato".

L’associazione politica Sinistra Civica Ecologista (SCE) si propone di dare un contributo come ‘catalizzatore’ della discussione a livello sociale, culturale e politico sui temi della sanità. Non polemiche politiche, ma critiche e proposte ‘per unire’, per promuovere i necessari rinnovamenti del nostro servizio socio sanitario, che dobbiamo impostare già ora durante l’emergenza.

Temi che saranno affrontati sabato 10 aprile (dalle ore 9.30 alle 13.00) con un evento on line in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione @SinistraCivicaEcologista, al quale parteciperanno, tra gli altri, gli assessori regionali Serena Spinelli e Simone Bezzini, Rosy Bindi (già Ministro della sanità) e la segretaria regionale della CGIL Dalida Angelini.

Da sottolineare anche la presenza di un gruppo di Sindaci e assessori (Angela Bagni, Brenda Barnini, Lorenzo Falchi, Daniele Lorenzini, Andrea Raspanti) "perché vanno recuperati gli aspetti di valorizzazione e di “potere” del territorio. Senza i quali non esistono prevenzione efficace e sanità pubblica".

Il documento con le proposte programmatiche è disponibile sulla Pagina Facebook di Sinistra Civica Ecologista.