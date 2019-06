Silfi, Matteo Casanovi confermato presidente

Oggi l'assemblea alla presenza di tutti i soci dell'area metropolitana. Adottato un nuovo nome, FIRENZE SMART

Firenze, 12 giugno 2019 – Nella mattinata di oggi si è tenuta l'assemblea di SILFI Spa nella quale, alla presenza di tutti i soci dell'area metropolitana fiorentina, sono stati eletti all'unanimità il nuovo consiglio di amministrazione ed il nuovo collegio sindacale per il triennio 2019-2022.

Quale presidente del consiglio di amministrazione è stato riconfermato Matteo Casanovi, dopo un mandato iniziato con l'operazione di ripubblicizzazione della società e terminato con la fusione per incorporazione di Linea Comune Spa in SILFI Spa. Lo affiancheranno Maria Cristina Giglioli, Maria Stella Falsini, Alessandro Tarducci e Simone Dal Pino.



Per il collegio sindacale è stato confermato come presidente Carlo Sarra e quali sindaci Antonella Giachetti e Niccolò Billi.



L'Assemblea ha anche varato il nuovo nome con il quale SILFI Spa opererà in futuro e sarà quindi riconoscibile all'esterno: in conformità ad esperienze simili di tutta Europa sarà FIRENZE SMART.