Sicurezza sul lavoro, incontro in diretta streaming

Firenze, 17-2-2022 - “Un impegno comune per la salute e la sicurezza sul lavoro”: è il titolo dell’assemblea degli Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) della Piana fiorentina, organizzata da Cgil-Cisl-Uil Firenze. L’iniziativa è prevista per oggi dalle ore 15 a Campi Bisenzio presso la Limonaia di Villa Montalvo. È in programma la diretta streaming dell’iniziativa (su questo link YouTube CLICCARE QUI), mentre per partecipare in presenza è necessario essere in possesso di Green Pass secondo le normative vigenti.

IL PROGRAMMA

– ORE 15.00 – Apertura e Saluti di Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio– INTRODUZIONE di Giovanni Ronchi, Cisl Firenze Prato

PRIMA PARTECoordina i lavori Elena Aiazzi, Segreteria Cgil Firenze– ORE 15:30 INTERVENTI DEI DELEGATI/RLS SETTORE TESSILE– ORE 16 intervento di Leonardo Mugnaini, Coordinatore UIL Firenze– ORE 16:10 intervento di Riccardo Prestini, Sindaco di Calenzano– ORE 16.20 INTERVENTI DEI DELEGATI/RLS SETTORE LOGISTICA TRASPORTI

SECONDA PARTECoordina i lavori Giovanni Ronchi, CISL Firenze Prato– ORE 16:50 intervento di Lorenzo Falchi, Sindaco di Sesto Fiorentino– ORE 17:10 interventi di Gabriella Del Rosso, Avvocato Diritto del lavoro; Fabrizio Nativi, Direttore ITL Firenze; Renzo Berti, Direttore Dipartimento di Prevenzione USL Toscana Centro– ORE 17.10 CONCLUSIONI di Paola Galgani, Segretaria Generale Cgil Firenze

LA PRESENTAZIONE

Ogni giorno assistiamo con rabbia e dolore ad un susseguirsi di infortuni sul lavoro gravi o mortali e ad una escalation legata anche alla ripresa dell’attività produttiva spesso frenetica, basata talvolta su una ricerca spasmodica di risparmio dei costi e su una totale sottovalutazione dei rischi gravi che si corrono in mancanza di rispetto delle regole. Tenuto conto dei recenti interventi legislativi fortemente richiesti anche dal sindacato, occorre proseguire la nostra attività di sensibilizzazione sui territori chiedendo una precisa assunzione di impegni a enti ed istituzioni, in particolare sul tema della prevenzione. Il territorio della Piana fiorentina è caratterizzato prevalentemente da attività produttive manifatturiere e di servizi ed è per questo particolarmente attenzionato anche da un punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro.