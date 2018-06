Sicurezza stradale: settimana di controlli della Polizia Municipale a Rifredi

Numerosi i veicoli scoperti senza assicurazione e revisione dalle pattuglie del reparto territoriale. Venerdì sera in San Jacopino le pattuglie dell’Autoreparto hanno effettuato accertamenti su 20 veicoli: una multa per omessa revisione, 35 i mezzi sanzionati per sosta irregolare

Ancora massima l’attenzione della Polizia Municipale sulla sicurezza stradale. La scorsa settimana gli agenti del Reparto territoriale di Rifredi hanno effettuato una serie di controlli mirati e ancora una volta sono stati scoperti e multati numerosi veicoli per mancanza di assicurazione e revisione statale, ma non solo: gli agenti hanno multato anche una automobilista perché circolava con auto sottoposta a sequestro per altre violazioni.

Per quanto riguarda i veicoli sanzionati per irregolarità in materia di revisione e assicurazione, gli agenti hanno pizzicato due ciclomotori in via Fabiani (per uno le revisioni saltate erano due quindi il verbale passa da 169 a 338 euro), uno in via Allende e un motoveicolo in via Matteucci. Il conducente di un’auto fermata in via Mariti residente a Pistoia, è risultato già sanzionato in passato per mancanza di assicurazione. Per lui oltre al verbale da 849 euro e il sequestro del veicolo, è scattato anche un verbale da 777 euro poiché il mezzo risultato gravato dalle cosiddette “ganasce fiscali”.

Gli agenti hanno poi fermato un’auto in zona Novoli: alla guida una 60enne che è risultata sanzionata nel 2017 per guida contromano e senza assicurazione. Allora le venne ritirata la patente (sospesa per un mese) e per l’auto scatto il sequestro. Provvedimenti che sono stati rinnovati: quindi ritiro della patente, sequestro del veicolo e un verbale di 2.006 euro per aver circolato con mezzo sottoposto a sequestro.

Continua l’attenzione della Polizia Municipale alla zona di San Jacopino. Venerdì sera le pattuglie dell’Autoreparto sono tornati nella piazza per effettuare i controlli mirati alla sicurezza stradale.

Prima di iniziare gli accertamenti sui mezzi in transito, gli agenti hanno anche verificato le soste irregolari nella piazza e nelle strade della zona: 35 le violazioni in via Maragliano (dove vige il divieto di sosta 0-24) sia sugli attraversamenti pedonali oltre che in prossimità degli incroci.

Durante il posto di controllo gli agenti hanno fermato 20 veicoli con una sanzione a carico di una scooterista per doppia omissione della revisione statale(multa di 338 euro). Negativi gli alcol test effettuati ai conducenti fermati.