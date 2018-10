​Sicurezza stradale, controlli della Municipale sugli attraversamenti pedonali

Dieci le pattuglie impiegate: 14 conducenti pizzicati a bucare il semaforo, 11 quelli sorpresi alla guida con il cellulare e 4 contromano

Trentasette multe di cui 14 per il passaggio con il semaforo rosso, 163 punti-patente decurtati, oltre 6.000 euro di sanzioni, una patente e una carta di circolazione ritirati, un veicolo sequestrato perché senza assicurazione. È questo il bilancio dei controlli effettuati la scorsa settimana dalla Polizia Municipale con l’impiego di 10 pattuglie soprattutto per quanto riguarda il rispetto del semaforo rosso e della precedenza sugli attraversamenti pedonali.

In dettaglio per i 14 conducenti che hanno bucato il rosso sono scattati la sanzione da 163 euro e il taglio di 6 punti-patente. Stessa sanzione ma ben 8 i punti tagliati sulla patente del conducente che non ha dato la precedenza a un pedone sull’attraversamento pedonale mentre è stato rimosso il veicoli parcheggiato sulle strisce (sanzione da 85 euro).

Sono stati invece 11 gli automobilisti sorpresi alla guida col cellulare senza l’uso di apparecchi a vivavoce (161 euro e il taglio di 5 punti-patente). Gli agenti hanno sanzionato anche 4 conducenti sorpresi in transito contromano (sanzione di 163 euro e 4 punti-patente decurtati). Altre verbali sono scattati per un conducente che non aveva convertito la patente straniera (155 euro e ritiro del documento di guida), per il proprietario di un veicolo dove erano installati dei vetri oscurati che ne avevano modificato le caratteristiche (422 euro di sanzione con ritiro della carta di circolazione). Gli agenti hanno pizzicato anche un veicolo senza assicurazione (849 euro di sanzione e sequestro del mezzo) e tre persone alla guida sono stati multati perché non avevano con sé i documenti (sanzione da 41 euro e invito a presentarli negli uffici della Polizia Municipale). Infine un conducente è stato pizzicato mentre effettuava una svolta vietata: per lui una multa da 41 euro e 2 punti-patente decurtati.