​Sicurezza stradale a Firenze: 1250 veicoli controllati in 4 ore

Più di 1.250 i veicoli controllati, 2 patenti ritirate, 9 veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione e 7 sanzioni per superamento dei limiti di velocità

Gli agenti si sono concentrati nel Quartiere 4 dove hanno effettuato controlli sia in materia di sicurezza stradale che di decoro urbano. Dalle 9 alle 13 sono stati allestiti 11 posti di controllo che, insieme alle pattuglie di motociclisti, hanno effettuato servizi mirati su numerose arterie della circolazione del quartiere (via dell’Argingrosso, viale Piombino, via del Filarete, viale Nenni, viale Aleardi, via Canova, via Pisana, via Cigoli). Complessivamente sono stati impiegati 44 tra agenti e ufficiali e utilizzati dispositivi come il tele-laser, scout speed, autovelox ed etilometri. In tutto sono stati controllati 1.251 veicoli (di cui 211 fermati e gli altri 1.040 controllati grazie agli strumenti), accertate 47 violazioni, 2 le patenti ritirate e 43 i punti decurtati ed elevate sanzioni per quasi 20mila euro.

Tra i veicoli controllati 9 sono risultati privi di assicurazione e quindi multati con verbali da 849 euro e sequestrati ai fini della confisca. Di questi 6 sono stati individuati tra i veicoli in sosta: uno in particolare proprio in via Canova che proprio oggi “festeggiava” 9 anni senza assicurazione. L’auto è risultata anche non revisionata dal 2010 (sanzione da 338 euro) e gravata dalle cosiddette “ganasce fiscali” (verbale da 1.988 euro). Senza revisioni sono risultati ulteriori 16 mezzi: per 15 è stata elevata la multa da 169 euro, per uno la sanzione doppia per più di un verifica saltata. In via del Filarete con lo scout speed sono stati controllati 694 mezzi e 11 quelli sanzionati: 10 senza revisione e uno senza assicurazione. Ritirate due patenti perché scadute (verbale da 155 euro). Sette i veicoli invece sanzionati per eccesso di velocità: due in via di Mantignano dove la pattuglia grazie all’utilizzo del telelaser sono stati pizzicati due veicoli pizzicati che superavano i limite di un valore compreso tra 10 e 40 chilometri orari (verbale da 169 euro e tre punti patente decurtati). Gli altri cinque invece sono stati individuati dall’autovelox di via dell’Argingrosso dove era presente una pattuglia dedicata: per quattro è scattata la sanzione per superamento tra 10 e 40 chilometri all’ora mentre per uno che superava la velocità di non oltre 10 chilometri orari la multa scattata è pari a 41 euro.

La pattuglia in moto ha effettuato diversi controlli sulle principali arterie cittadine. In particolare in via Lorenzo il Magnifico ha fermato un automobilista che utilizzava il cellulare al volante (verbale da 161 euro con taglio di 5 punti patente) e uno scooterista in sella a un mezzo con assicurazione scaduta. Per il conducente, un 56enne fiorentino, è scattato il verbale da 849 euro oltre al sequestro del mezzo. La pattuglia si è poi spostata in Lungarno del Tempio dove ha visto sfrecciare ad alta velocità un’auto di grossa cilindrata con targa straniera. Alla guida un 26enne fiorentino dipendente della ditta proprietaria del veicolo. Per il conducente un verbale da 85 euro con taglio di 5 punti patente e un verbale da 41 euro con invito a portare negli uffici tutta la documentazione inerente la ditta. Nel caso risultasse avere anche una sede in Italia da più di 60 giorni scatterebbe un ulteriore verbale da 498,40 euro con obbligo di reimmatricolazione con targa italiana come previsto dalla nuova normativa in materia di circolazione dei veicoli con targa straniera su territorio italiano.

Tutti i 211 conducenti controllati sono stati sottoposti al pretest per l’alcolemia con esito negativo.