Sicurezza e risparmio: oltre 50 nuove luci a led in via Palazzuolo

Silfi ha terminato la sostituzione delle luci esistenti nell’area di Santa Maria Novella dove sono stati installati in totale 224 punti luce. Entro Natale il 75% dell’illuminazione pubblica di Firenze sarà a led. Sopralluogo degli assessori Albanese, Giorgetti e Gianassi e del presidente di Silfi Casanovi

Silfi Spa, nell’ambito degli interventi finanziati dai fondi europei Pon Metro, ha terminato in questi giorni l’installazione di oltre 50 nuove luci a led in via Palazzuolo e, in totale, di 224 nuovi punti luce in tutta la zona di Santa Maria Novella, in strade come Borgo Ognissanti, via del Moro, via del Porcellana, via della Spada e altre ancora. I nuovi impianti a led vanno armonicamente a integrarsi con quelli artistici a lanterna già presenti.

“Da questa estate i led si stanno diffondendo sempre più anche nel centro storico – dichiara il presidente di Silfi Spa Matteo Casanovi, che ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo sul posto con gli assessori alla sicurezza Benedetta Albanese, alle partecipate Federico Gianassi e alla mobilità Stefano Giorgetti – rispettando la bellezza e la particolarità dell’area, mantenendo fermi due obiettivi: garantire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza aumentando l’illuminazione su strade e marciapiedi e contemporaneamente utilizzare tecnologie che consentano, come nel caso di questo intervento specifico, di risparmiare più del 50% sui consumi di energia elettrica. Stiamo terminando la campagna smart di efficientamento energetico – conclude Casanovi – ed entro Natale 2020 il 75% dell’illuminazione pubblica del comune di Firenze sarà a led”.

“Investire in sicurezza significa investire anche nella buona illuminazione delle nostre strade – ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese – soprattutto in luoghi dove c’è maggiore bisogno e in strade poco frequentate. In questo periodo difficile per tutti noi continuiamo nella direzione intrapresa col progetto ‘Luce Sicura’ perché proprio adesso, con meno persone in giro, c’è ancora più bisogno di illuminazione e di sicurezza”.

“Grazie al lavoro di Silfi – ha detto l’assessore alle partecipate Federico Gianassi – che è una vera eccellenza cittadina su telecamere e illuminazione, una gran parte delle nostre strade sono oggi più illuminate consentendo al contempo un notevole risparmio energetico e quindi una minore spesa per il Comune”.

“Prosegue l'importante lavoro di Silfi per sostituire e incrementare i punti luce della città. La nuova illuminazione in viabilità complesse come via Palazzuolo – ha aggiunto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – è finalizzata a riqualificare il tessuto urbano e dare più sicurezza come richiesto dai residenti. Si trattata di un grande investimento con 224 nuovi punti luce nel quadrante da piazza Santa Maria Novella a Borgo Ognissanti”.

Nell’intervento particolare attenzione è stata data alla progettazione e alla realizzazione delle sostituzioni nella zona compresa fra piazza Stazione e l’Arno: i nuovi punti luce sono stati installati in via Palazzuolo (56 apparecchi), Borgo Ognissanti (28), piazza degli Ottaviani (4), via Benedetta (10), via dei Banchi (11), via dei Palchetti (9), via del Moro (29), via del Porcellana (23), via di San Paolino (8), via della Spada (11), via della Vigna Nuova (22) e via delle Belle Donne (13), per un totale di 224 apparecchi sostituiti. A queste strade si aggiungerà, nelle prossime settimane, anche via Maso Finiguerra, che sarà al centro di un intervento di tipo diverso.

I nuovi led montati a parete hanno sostituito gli impianti esistenti con lampada a scarica, mantenendo lo stile di forma quadrata/rettangolare e la finitura di pregio in color bronzo, nonché una luce bianca calda, nel rispetto dei requisiti concordati con gli Enti di tutela dell’area Unesco e ribaditi dal Piano comunale di illuminazione pubblica per garantire un efficace inserimento nel contesto architettonico del tessuto edilizio storico fiorentino.