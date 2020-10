Ecco i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Nuova pavimentazione sul Ponte Vespucci, la manutenzione della pista ciclabile in viale Talenti e la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Fortini. Ma anche le asfaltature in piazza Francia, via Morosi e via Lorenzini e lavori alla fognatura in via di Scandicci alla rotatoria di fronte all’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio.

Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda i rifacimenti stradali si inizia lunedì 12 ottobre sul Ponte Vespucci dove sulla direttrice verso l’Oltrarno prenderanno il via lavori di risanamento della pavimentazione. Fino al 15 novembre saranno in vigore divieti di sosta e di transito da lungarno Vespucci a lungarno Soderini. Itinerario alternativo lungarno Vespucci-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini. Divieti di sosta previsti anche sulla semicarreggiata da lungarno Soderini a lungarno Vespucci.

Sempre lunedì prenderanno il via i lavori in piazza Francia e strade limitrofe (via Estonia, via Belgio, via Lituania, via Portogallo). L’intervento è articolato in fasi successive e andrà avanti fino al 7 novembre: si inizia con i divieti di transito in piazza Francia (tra via Belgio e via Lituania) e via Belgio (tra via Romania e piazza Francia). Nella seconda fase scatteranno restringimenti di carreggiata e sensi unici in via Estonia (da via Lituania a via Portogallo verso quest’ultima) e in via Lituania (da piazza Francia a via Estonia verso via Portogallo). La terza fase riguarda via Portogallo con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato tra via delle Lame e piazza Francia. Infine nella quarta fase i lavori torneranno in piazza Francia con restringimenti di carreggiata tra via Olanda e via Belgio.

Inizieranno lunedì anche i lavori di asfaltatura in via Morosi. La strada sarà chiusa da via Baracchini a via Baracca fino al 16 ottobre. Lo stesso giorno partiranno gli interventi di manutenzione straordinaria della pista ciclabile di viale Talenti. Fino al 7 novembre saranno in vigore restringimenti di carreggiata in viale Talenti (tratti via Liberale da Verona-via Cecioni e via Cecioni-via Libero Andreotti), via Liberale da Verona (da viale Talenti per un tratto di una trentina di metri), via Cecioni (da viale Talenti per un tratto di una ventina di metri). In orario 10-16 si aggiungerà anche la chiusura di via Libero Andreotti da viale Talenti a via Canova. Da mMercoledì 14 ottobre è in programma anche l’asfaltatura di via Lorenzini. Nella prima fase sarà chiuso il tratto da viale XI Agosto e il sottopasso ferroviario compresa la viabilità interna che collega via De’ Perfetti Ricasoli, via Bemporad e via Fanfani (da via Lorenzini al numero civico 38). A seguire i lavori interesseranno il tratto da via Lorenzini (corsia confluente con viale XI Agosto escluso) e via De’ Perfetti Ricasoli. Termine previsto 17 ottobre.

Partiranno lunedì 12 ottobre anche i lavori per realizzare un marciapiede in via Fortini. Fino al 10 dicembre in orario 9-16 sarà chiuso il tratto da via delle Cinque Vie a via Duca di Calabria (accesso garantito per i mezzi di soccorso). Inoltre in via delle Cinque Vie all’incrocio con via Belisario Vinta sarà vietato l’accesso in direzione di via Fortini per i veicoli in arrivo da viuzzo dei Caminai.

Nella prossima settimana sono in programma anche lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi. Da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre sarà effettuata l’asfaltatura in via Pilati e via Lanza. Prevista la chiusura di via Pilati (tra via Lanza e via Quintino Sella) e restringimenti in via Pilati (dal numero civico 12 a via Lanza) e via Lanza (tra via Lanza e via Pilati). Negli stessi giorni sarà effettuata l’asfaltatura anche in via Micheli con chiusura tra via Cavour e via La Pira. Lunedì e martedì saranno effettuati i ripristini in via della Sala e via degli Alli-Maccarani. Le due strade saranno chiuse rispettivamente da via dei Cattani al numero civico 140 e da via della Sala a fine strada. Martedì 13 ottobre inizieranno i ripristini in via Spinello Aretino con divieti di transito e sosta nel tratto via Cosimo Rosselli-via di Scandicci. Questo intervento si concluderà il 15 ottobre.

Infine per per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza dell’Isolotto da lunedì 12 ottobre saranno istituiti divieti di transito nella piazza (da via delle Ortensie a lungarno dei Pioppi) e in via dei Ligustri (da via delle Magnolie a via delle Ortensie). Termine previsto 31 gennaio.

Ecco i principali lavori.

Via di Scandicci-via di San Giusto-via di Torregalli: inizieranno lunedì 12 ottobre i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete fognaria con modifiche della circolazione nella rotatoria di fronte all’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio. In dettaglio si tratta della chiusura di due corsie di immissione nella rotatoria con conseguenti restringimenti di carreggiata e disassamenti. I provvedimenti saranno in vigore fino al 23 ottobre.

Via Sant’Antonino: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas da lunedì 12 ottobre sarà in vigore la chiusura del tratto via dell’Ariento-via Faenza. Termine previsto 15 ottobre.

Via di San Bartolo a Cintoia: da lunedì 12 ottobre è in programma la sostituzione di un palo dell’illuminazione pubblica. Fino al 16 ottobre nel tratto via Simone Martini-via dell’Argingrosso sarà in vigore un divieto di transito.

Via delle Gore: inizieranno lunedì 12 ottobre lavori relativi alla rete telefonica. Fino al 16 ottobre la strada sarà chiusa da via Aselli a via del Berignolo. Previsto anche un restringimento di carreggiata in via Aselli.

Piazza della Passera-via dei Vellutini: per effettuare la riparazione di una gronda con piattaforma aerea da lunedì 12 ottobre saranno chiuse piazza della Passera (da via dello Sprone a via dei Vellutini) e via dei Vellutini (da piazza della Passera a via del Pavone). In via del Pavone scatterà un cambio di senso di marcia tra via dello Sprone e via dei Vellutini verso quest’ultima.

Via dei Pepi: lunedì 12 e martedì 13 ottobre è in programma un intervento con piattaforma aerea. Il tratto via dell’Ulivo-via dell’Agnolo sarà chiuso.

Borgo Pinti: per trasloco lunedì 12 ottobre dalle 9 alle 17 sarà chiuso il tratto via di Mezzo-via Sant’Egidio.

Via Sercambi: per un cantiere edile lunedì 12 ottobre sarà istituito un divieto di transito dal numero civico 231 a via Caracciolo. Nel tratto tra i numeri civici 25 e 21 sarà in vigore un senso unico alternato. Termine previsto 11 ottobre 2021.

Via del Pignone: per lavori di sottoattraversamento delle utenze e di costruzione all’ex Oratorio di San Carlo da lunedì 12 ottobre sarà istituito un divieto di transito dal numero civico 51 a lungarno del Pignone. Termine previsto 16 marzo.

Via Martellini: da lunedì 12 ottobre la strada sarà chiusa da via Barni a via del Podestà per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. L’intervento si concluderà il 15 ottobre.

Via San Donnino: per lavori relativi alle fibre ottiche da lunedì 12 ottobre la strada sarà chiusa nel tratto via della Nave di Brozzi-via Campania. Termine previsto 16 ottobre.

Via Maffei: anche in questo caso si tratta di lavori per la fibra ottica. Da martedì 13 ottobre scatterà la chiusura del tratto da via del Bersaglio a via Agnolo Firenzuola mentre in quest’ultima strada previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. I lavori termineranno il 16 ottobre ma i divieti di sosta in via Agnolo Firenzuola proseguiranno fino al 17 ottobre.

Via dei Canacci: per lavori con piattaforma aerea martedì 13 ottobre scatterà un divieto di transito -tra via della Scala e via Palazzuolo (orario7-19).

Via Viviani: per effettuare la manutenzione di un impianto la strada sarà chiusa mercoledì 14 ottobre dalle 9 alle 17. Il tratto interessato è quello tra via San Leonardo e via Pian dei Giullari.

Via della Stufa: per un trasloco giovedì 15 ottobre scatterà la chiusura del tratto tra via Taddea e piazza San Lorenzo (orario 9-19)

Piazza Nazario Sauro: venerdì 16 ottobre è in programma un intervento con piattaforma aerea. Dalle 7 alle 10 sarà in vigore un divieto di transito nella direttrice da lungarno Soderini verso via Santo Spirito. La piazza diventerà quindi a senso unico verso lungarno Guicciardini. Itinerario alternativo lungarno Soderini-via Lungo Le Mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano-piazza Nazario Sauro. In orario 7-19 previsti anche divieti di sosta in lungarno Guicciardini.