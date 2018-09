​Sicurezza: contro le truffe i consigli della Polizia Municipale

Gli agenti spiegano come difendersi dalle truffe. Una trentina di persone hanno partecipato al primo appuntamento

Incontri tra anziani e Polizia Municipale sulla sicurezza: obiettivo degli appuntamenti è fornire gli strumenti necessari per difendersi dalle truffe.

Ieri il primo incontro presso il Centro per l’Età Libera “La Mimosa” nel Quartiere 5. Due viceispettori della Polizia Municipale hanno illustrato ad una trentina di persone alcuni semplici accorgimenti da adottare in strada, in banca ed in ogni altra situazione che potrebbe rappresentare un pericolo per le persone anziane.

Visto il successo degli incontri passati, in settembre e ottobre sono già in programma altre giornate dedicate al tema delle truffe nei confronti degli anziani. Ecco i prossimi appuntamenti nei vari quartieri.

14 settembre ore 17

Quartiere 4 presso il Circolo Ricreativo Culturale “Il Boschetto” – via Soffiano 11 - tel. 055 702591

19 settembre ore 15.30

Quartiere 3 presso il Centro per l’Età Libera “Reims” – via Reims 22, tel. 055 689843

28 settembre ore 16

Quartiere 2 presso Centro Anziani “Bellariva, Oberdan, San Salvi” – via Luna 16 - tel. 055 660400

15 Ottobre ore 16.30

Quartiere 2 presso il Centro per l’Età Libera “Parterre” – via del Ponte Rosso, 2 - tel. 055 579747

18 Ottobre ore 18.30

Quartiere 4 presso il Centro per l’Età Libera/Casa del Popolo “Mantignano-Ugnano” – via di Ugnano, 69 - tel. 055 787 4572

19 Ottobre ore 15.30

Quartiere 5 presso il Centro per l’Età Libera: “Novoli/Peretola/Quaracchi/Brozzi/Le Piagge” – viuzzo delle Calvane, 13 - tel. 055 2767031

22 Ottobre ore 17.15

Quartiere 2 presso il Centro per l’Età Libera “Bellariva” – lungarno Aldo Moro, 12 - tel. 055 660400

29 Ottobre ore 15.30

Quartiere 4 presso il Centro per l’Età Libera “Vivere in Libertà” – viuzzo delle Case Nuove, 18/20 - tel. 055780076