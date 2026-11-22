EMPOLI – Osserva, ascolta e poi chiama. L’incontro di martedì 27 ottobre 2026 al Circolo Arci di Ponzano (Empoli) è stato un’occasione positiva, tante le cittadine e i cittadini presenti alla presentazione del progetto ‘Controllo del Vicinato’. Sala gremita. Al tavolo: il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale di Empoli, della Giunta, consigliere e consiglieri.

Una serata che ha aperto la strada alla costituzione del nuovo gruppo di ‘Controllo del Vicinato’ a Ponzano con molta disponibilità da parte della comunità, di impegno per sentirsi più sicuri, costruendo insieme un percorso condiviso e partecipato ed essere supporto fondamentale per le Forze dell’Ordine.

Il progetto del Controllo del Vicinato è tra i punti del programma di mandato del sindaco, che conferma anche attraverso questo strumento di sicurezza urbana partecipata, l’impegno profuso di questa amministrazione per le frazioni della città.

In questo incontro si è voluto rinsaldare la presenza dei cittadini e il rapporto di pronta comunicazione con le forze dell’ordine che ieri sera si sono interfacciate con il pubblico, rispondendo a domande puntuali su alcune situazioni nella frazione, sottolineando l’importanza del progetto che non va a sostituire l’operato delle Forze dell’Ordine ma aiuta concretamente con le segnalazioni in caso di situazioni ‘anomale’, movimenti sospetti o frequentazioni poco chiare nella propria zona. Un controllo che in fase preventiva può dare i suoi frutti diventando un deterrente.

“Questa tappa di presentazione del gruppo di Controllo del Vicinato a Ponzano è stata molto partecipata dalla comunità – ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi – e questo fa sempre piacere. Grazie ai numerosi cittadini intervenuti, alle nostre Forze dell’Ordine, competenti in materia di sicurezza per questo confronto. Il dialogo nelle frazioni e nei quartieri su temi come questi deve portare necessariamente a una nuova sinergia e a un senso di comunità rafforzato. Il Controllo di Vicinato non sostituisce il 112 nelle emergenze ma aiuta a monitorare e a prevenire eventuali reati, con la collaborazione di tutte e tutti".

Sono intervenuti alla serata: Luca Fusco, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Empoli; il sostituto commissario della Polizia di Stato del Commissariato di Empoli, Barlabà Giuliano; Roberto Rocco, Comandante di Stazione dei Carabinieri di Empoli; Massimo Luschi Comandante Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa e Massimiliano Mengoni, Responsabile del Comando Territoriale di PM di Empoli e Responsabile degli Uffici Speciali Centralizzati dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa.

Il progetto è stato ben illustrato, sviscerando struttura, finalità, obiettivi e come procedere dalla costituzione del gruppo in avanti. Dal tavolo di rappresentanza un pensiero corale: l’attività del Controllo del Vicinato è utile e proficua, importante perché rende partecipi, sono occhi in più nella quotidianità, sono altre telecamere che vanno a sommarsi alle altre sul territorio, uno strumento che se usato bene può dare risultati, non va a sostituirsi alle Forze dell’Ordine, non si chiedono eroismi, sono informazioni utili per concentrare al meglio gli interventi delle Forze dell’Ordine, si raccomanda comunque di utilizzare il Numero Unico di Emergenza 112 – numero gratuito e attivo in tutta Italia e nell'Unione Europea - e di attendere sempre l’intervento degli agenti.

LA DICHIARAZIONE – “La sicurezza non si costruisce mai contro qualcuno, ma insieme. Le Forze dell'Ordine e l'amministrazione fanno il loro lavoro, nella consapevolezza però di non bastare a se stesse, dell'importanza di costruire relazioni, alleanze civiche con i servizi, con la scuola, con chi produce socialità ed anche coi cittadini e le cittadine - ha affermato l’assessora alla Sicurezza Valentina Torrini -. Non per sminuire l'autorità, ma perché l'autorità che non capisce le relazioni arriverà sempre troppo tardi. Per questo è importante il controllo di vicinato, inteso come progetto che rafforza le relazioni tra persone che abitano la frazione e la conoscono. A maggior ragione oggi che andiamo via la mattina presto e torniamo la sera tardi, ma seguiamo tutto il giorno i canali social“.

COME PARTECIPARE – Chi è interessato può contattare la segreteria del sindaco inviando una email all’indirizzo segr.sindaco@comune.empoli.fi.it indicando un recapito telefonico e il luogo in cui vorrebbe attivare un gruppo di controllo del vicinato. Sarà contattato telefonicamente e riceverà tutte le informazioni necessarie.

I contatti tra cittadine e cittadini avvengono in modo puntuale e veloce, tramite messaggistica online (prevalentemente su WhatsApp). Ogni gruppo nomina un coordinatore che avrà un contatto diretto con un numero di telefono dedicato al controllo di vicinato per le segnalazioni, a cui risponderà la Polizia Locale. Anche le altre forze dell'Ordine sono a conoscenza dei nomi dei coordinatori, così che le loro segnalazioni abbiano maggiore impatto una volta chiamato il 112.

Ecco dove il Controllo del Vicinato è presente a Empoli: Piazzano, via Tino di Camaino, Cortenuova, Ponzano, San Friano-Villanuova, via Volturno, Pagnana, via Po, Corniola, Pantano, Ponticino, Riottoli, Avane, Corea, via del Perugino e via Fattori e via Nobile.