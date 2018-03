Si ribalta camion sulla rampa di accesso al viadotto dell’Indiano

Problemi di viabilità in zona via Simone Martini. Incidente anche in via Magellano: la dinamica dello scontro auto-motociclo al vaglio della Polizia Municipale

Un camion ribaltato prima della rampa di accesso al Viadotto dell'Indiano da via Simone Martini e uno scontro auto-motoveicolo in via Magellano. Sono i due incidenti avvenuti oggi nel primo pomeriggio che hanno visto l'intervento della Polizia Municipale. Per quanto riguarda il primo incidente, è avvenuto intorno alle 14.30. Un camion di una ditta edile, che trasportava sul pianale un piccolo escavatore, si è ribaltato mentre stava transitando da via Simone Martini (lato via Canova) verso la rampa del Viadotto dell’Indiano. Il mezzo è andato così a ostruire la rampa di accesso verso Ponte a Greve che quindi è stata chiusa con notevoli conseguenze sulla circolazione nella zona. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e il conducente, ferito, è stato portato all’ospedale. Sul posto oltre alla Polizia Municipale, è intervenuto il soccorso stradale Pegaso per rimettere il mezzo sulle 4 ruote per poi portarlo via (intorno alle 16.30). È stato necessario anche ripulire la carreggiata dalla sostanza oliosa fuoriuscita dal mezzo. La strada è stata riaperta intorno alle 17.15.

Il secondo incidente è invece avvenuto, poco dopo, in via Magellano e ha visto il coinvolgimento di due veicoli, un’auto e un motociclo. Il 68enne fiorentino alla guida della vettura (una Citroen Berlingo) è rimasto illeso. È andata peggio al centauro: il 26enne fiorentino in sella a una KTM 650 è stato portato all’ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale.