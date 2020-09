Si può installare un'unica cassetta della posta per l'intero condominio?

Risponde il consulente legale Roberto Visciola, dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Gentilissimo Avv. Visciola,

Le scrivo per la sua rubrica legale per porle un quesito. Sto acquistando un appartamento in costruzione all'interno di un condominio. La ditta costruttrice vorrebbe mettere un'unica cassetta della posta per l'intero condominio. Credo ciò sia alquanto disagevole. Posso fare qualcosa?

Gentile signore,

La ringrazio per il quesito singolare, in quanto è altrettanto singolare la scelta prospettata dalla ditta costruttrice.

Prevedere un'unica cassetta della posta per un condominio non solo è disagevole, ma potrebbe esser fonte di veri e propri danni ai singoli condomini. La ditta evidentemente intende risparmiare con tale discutibile soluzione, che andrebbe comunque evitata.

Le consiglio di inviare apposita diffida alla ditta costruttrice tramite Suo legale di fiducia, previa analisi dell'eventuale capitolato dei lavori, affinché essa provveda a sue spese alla regolare posa in opera di distinte cassette della posta, quanti sono i condomini.

E ciò in quanto, oltre al comprensibile disagio derivante dalla necessità di controllare ogni giorno tutta la corrispondenza pervenuta nello stabile (per poter individuare eventuali buste o lettere a sé indirizzate), si pongono problemi circa possibili lesioni della privacy (si pensi alle lettere trasmesse da una Banca o ai risultati di analisi mediche, che potrebbero essere letti anche da altri condomini), nonché eventuali furti della corrispondenza e conseguenti liti condominiali.

Cordialmente,