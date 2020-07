Si fa la doccia nudo di fronte alle Cappelle Medicee

Le foto-denuncia del consigliere regionale Marcheschi (Fdi): "Tutto normale nella rossa Toscana. Pochi turisti ma molti sbandati, non accetto che questa sia la Firenze post-Covid”

Firenze – “Fa caldo e quindi è normale che un signore di colore si faccia la doccia completamente nudo in pieno giorno ad una fontanella nei pressi delle Cappelle Medicee, in pieno centro a Firenze. Tutto normale nella rossa Toscana, bisognerebbe ricordare che chi vuole i diritti deve rispettare i doveri. E’ inaccettabile che a Firenze atti osceni si ripetano con sconcertante frequenza -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- E di fronte a questo imperante degrado l’amministrazione comunale rimane silente. Pochi turisti ma molti sbandati, non accetto che questa sia la Firenze post-Covid!”.