Sì alla quotazione della multiutility e allo sviluppo dell'aeroporto

Bocciati dalla maggioranza i due ordini del giorno promossi dal gruppo Sinistra Progetto Comune e sottoscritti dal MoVimento 5 Stelle sulla quotazione in borsa della multiutility e dell’aeroporto di Peretola.

“Oggi il PD fiorentino ci conferma, al netto di un’alleanza elettorale che esclude Italia Viva, una linea chiara sulla via della quotazione in borsa della Multiutility e sullo sviluppo dell’aeroporto di Peretola. Al di là del nervosismo in aula ed alcuni interventi, quel che conta è il voto sugli atti. E il PD fiorentino – spiega la consigliera di Italia Viva e vice presidente del Consiglio comunale Barbara Felleca – ha bocciato sonoramente i due Odg presentati dalla Sinistra.

Italia Viva, che ha sempre portato avanti una posizione chiara e favorevole allo sviluppo della città, ringrazia il PD per aver chiarito la posizione di favore al percorso scritto insieme a Italia Viva per quotazione in Borsa della Multiutility e per lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola; forse non faranno altrettanto gli alleati della coalizione a sostegno di Funaro candidata Sindaco, per i quali – conclude Barbara Felleca – i no a quotazione in Borsa e aeroporto sono, almeno sulla carta, categorici”.

"Chi vive in affitto difficilmente amministra i condomini, può darsi che le nostre classi sociali quindi non siano abituate a farlo, come ha insinuato oggi il PD in aula (non governate nemmeno i condomini). Una postura al limiti della tracotanza, che chiarisce il modo di gestire il potere da parte del centrosinistra. Che oggi in Palazzo Vecchio ha confermato di dipendere da Italia Viva per l'approvazione delle delibere e di stare con Matteo Renzi, su multiutility e aeroporto -dichiarano Dmitrij Palagi, Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune- Avevamo chiesto di avere un piano industriale, da parte di ALIA, entro fine gennaio 2024, in modo da capire realmente come si vuole aumentare il capitale della società (se attraverso quotazione in borsa o meno). Ci è stato detto che non possiamo dettare i tempi. Quindi meglio affrontare la campagna elettorale in modo indefinito e sottraendo la sovranità all'elettorato sulla questione?

Anche sul nuovo aeroporto a Peretola, si prosegue a volere una nuova infrastruttura, per aumentare il flusso di utenza che vola. I dividendi di Toscana Aeroporti valgono meno del costo ambientale, questo abbiamo sottolineato. Italia Viva continua a prendere a schiaffi il Partito Democratico, in vista delle elezioni del 2024. Il PD sulla stampa dice di voler però continuare sulle politiche di questi ultimi 15 anni. Alla cittadinanza dobbiamo maggiore chiarezza e rispetto".

La posizione del M5S è da sempre chiara: i cittadini, la loro salute e sicurezza devono restare al centro dell’attenzione dell’agenda politica.

“Diciamo no alla mercificazione di acqua, gas e rifiuti portata avanti con il progetto di Multiutility che questa Amministrazione ha intrapreso” esordisce l’ex candidato sindaco a Palazzo Vecchio Roberto De Blasi “E’ bene ricordare che l'infrastruttura su cui transita l'acqua che arriva nelle nostre case è pubblica, così come sono pubblici i 50 milioni di finanziamento che Publiacqua S.p.A. ha ricevuto dall'Europa per realizzare investimenti rivolti a limitare nel sistema acquedotto”.

“Per la questione aeroporto poi non ci sono dubbi: il M5S è da sempre contrario a qualsiasi ipotesi di ampliamento dell’aeroporto e assolutamente favorevole alla promozione di misure di mitigazione dei rischi per le popolazioni sorvolate”. “L’unica soluzione perseguibile – prosegue De Blasi - deve essere lo sviluppo dei collegamenti ferroviari con gli scali aeroportuali internazionali di Pisa e Bologna, così come proposto da una mozione approvata dallo stesso Consiglio Comunale il 21 maggio scorso”. “Ringrazio il gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune per il serio lavoro che ha svolto anche in questa occasione su due tematiche fondamentali per la vita della nostra cittadinanza”.