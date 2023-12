Comunali: Forza Italia presenta la sua lista a Firenze

Firenze, 9 dicembre- Forza Italia presenta una parte dei candidati al consiglio comunale di Firenze, in grande anticipo sui tempi. "Abbiamo l'ambizione di essere il primo partito del centrodestra a Firenze, vogliamo governare questa città", ha spiegato in conferenza stampa il coordinatore regionale del partito toscano, Marco Stella, insieme al capogruppo a Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli e alla coordinatrice comunale, Mariagrazia Internò. "Forza Italia si presenta con l'ambizione di tornare a essere quella che era nel 1993, è la prima lista civica - ha sottolineato Stella -.

Dentro questa lista civica presentiamo alcune donne e uomini che vengono sicuramente da una esperienza politica, ma che vengono dal mondo civico, alcuni da altri partiti, e hanno scelto i valori di riferimento di Forza Italia, del Ppe. L'ambizione è di tornare a un civismo sano, donne e uomini che parlano alla città. Oggi presentiamo i 'movimentisti', per una Firenze in movimento, che è ferma da tempo e che abbiamo paura sarà ferma, se vincerà la sinistra, anche per i prossimi anni.

Nell'accordo di programma della coalizione che sosterrà Sara Funaro, c'è il no all'aeroporto, il no alla Tav e il no alla multiutility. Ma anche il no alle locazioni turistiche e ai diesel Euro 5. Noi siamo, invece, il partito che dice sì: sì alla sicurezza, sì all'aeroporto, sì alla Tav, sì alle locazioni turistiche".

Tra i nomi oltre a Internò e Razzanelli, la leader del comitato di San Jacopino Francesca Lorenzi, l'avvocato Silvia Motroni, già dirigente di Italia Viva al Quartiere 2, il presidente del comitato 'Cittadini per Firenze' Simone Scavullo. E ancora Roberta Pieraccioni, consigliere uscente al Quartiere 1, Giulio Razzanelli, consigliere uscente al Quartiere 3, il coordinatore di Forza Italia Giovani Michael Reggiani, gli ex consiglieri comunali Valerio Abbate e Alberto Locchi, il deejay Marco Laschi, impegnato nel sociale. "Abbiamo rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionisti, persone impegnate sul territorio, nel volontariato e nei comitati cittadini - ha aggiunto Stella -. Sul candidato diremo il nome entro metà gennaio 2024, abbiamo la consapevolezza che per una sfida importante occorre il candidato sindaco".

La coordinatrice Internò ha evidenziato come "il partito a Firenze è attivo da settembre con iniziative sul territorio, convegni, manifestazioni per la sicurezza. Stiamo lavorando per presentare una squadra competitiva e vincente non solo per le elezioni comunali. Quanto al congresso, che si svolgerà sabato 16 dicembre dalle 15:00 alle 19:00 all'Hotel Raffaello - ha illustrato - servirà per eleggere il coordinatore comunale che resterà in carica tre anni, e che guiderà il partito agli appuntamenti delle europee e amministrative 2024 e alle regionali 2025. A gennaio riprenderemo le nostre iniziative, a cominciare dalle passeggiate per la sicurezza, ci sono state fatte molte richieste e segnalazioni, in viale Righi, a Rifredi, a San Jacopino, in piazza della stazione".

Razzanelli, dal canto suo, si è detto "convinto che, dopo qualche decina di anni, il centrodestra ha la possibilità di governare Firenze. La campagna elettorale si deve fare sul territorio, strada per strada, occupandosi dei problemi della città. Io - ha assicurato - continuerò a battermi contro la tramvia. Il tram con pali e verghe come realizzato da noi è un affronto, uno sfregio al nostro patrimonio architettonico e artistico. La mobilità deve essere sviluppata in un'ottica metropolitana e di area vasta, in modo decisamente diverso da come viene affrontata oggi dal sindaco Nardella".

"Oggi Matteo Renzi ha annunciato la candidatura di Stefania Saccardi a sindaco di Firenze, contro la candidata ufficiale del Pd, Sara Funaro. A chi se lo fosse dimenticato, Saccardi è la vicepresidente della Giunta regionale, la vice dunque del governatore Eugenio Giani, che è del Pd. Mi sembra evidente che anche a livello locale il progetto di alleanza Pd-Italia Viva è fallito. Giani si comporti seriamente, e non si giri dall'altra parte: chiediamo che le elezioni regionali si svolgano nel giugno 2024, insieme alle elezioni comunali di Firenze e di altri 181 Comuni toscani". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore toscano del partito.

"Non si può fare finta di nulla - aggiunge Stella -. A livello nazionale, alle Politiche 2022, Italia Viva e Pd erano l'uno contro l'altro. In Toscana si sono alleati per convenienza, ma nei fatti stanno rompendo su tutto, a cominciare dal Comune di Firenze. Ora che la vice di Giani in Regione corre a sindaco contro il partito di Giani, è evidente che anche a Palazzo Sacrati Strozzi non è più pensabile continuare a navigare a vista: il governatore faccia un gesto di chiarezza verso i toscani, e percorra l'iter istituzionale che consenta di tornare alle urne nel giugno 2024".

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Mariagrazia Internò, avvocato e coordinatrice comunale di Forza Italia Firenze

2. Mario Razzanelli, Capogruppo di Forza Italia Firenze

3. Roberta Pieraccioni, imprenditrice, capogruppo uscente al Quartiere 1

4. Giulio Razzanelli, imprenditore, capogruppo uscente al Quartiere 3

5. Michael Reggiani, studente, coordinatore Forza Italia Giovani Firenze

6. Valerio Abbate, già consigliere comunale e di Quartiere, responsabile imprese Forza Italia Firenze

7. Alberto Locchi, già consigliere comunale della Lista Galli, impegnato nel volontariato

8. Francesca Lorenzi, leader del Comitato di San Jacopino, prima dei non eletti in FdI alle scorse comunali

9. Marco Laschi, deejay, ha perso un arto in un incidente. Si batte per una città a misura di disabile

10. Silvia Motroni, avvocato, già responsabile di Italia Viva al Quartiere 2

11. Simone Scavullo, presidente del Comitato "Cittadini per Firenze", impegnato sul fronte della lotta al degrado

CANDIDATI AI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Marco Passeri, consigliere uscente al Quartiere 1, già di Italia Viva

2. Simone Sernesi, avvocato

3. Daniele Bagnai, impiegato, consigliere comunale a Montelupo Fiorentino

4. Cinzia Castellana, impiegata