Sgomberati accampamenti abusivi alle Cascine

Durante il controllo sono stati trovate a dormire 23 persone di nazionalità nigeriana, gambiana e senegalese, poi allontanate

Nell'area verde in corrispondenza della fermata della tramvia di viale degli Olmi era stato segnalato un esteso accampamento di extracomunitari con tende e giacigli. Durante il controllo sono stati trovate a dormire 23 persone di nazionalità nigeriana, gambiana e senegalese, poi allontanate. Una di loro si è resa disponibile ad essere ospitata presso l’Albergo popolare mentre una donna ha manifestato gravi problemi richiedendo il supporto dei servizi sociali. Gli operatori di Alia spa hanno poi ripulito la zona da vestiti, borse, oggetti da cucina abbandonati e alcuni materassi.

Due tende da campeggio sono state sequestrate e i proprietari sanzionati con un verbale da 160 euro.

Durante i controlli, infine, una cane dell’unità cinofila dei carabinieri ha trovato circa mezzo etto tra hashish e marijuana nascosto nei cespugli. Il servizio congiunto è proseguito nel largo Oriana Fallaci, dove sono state identificate 5 persone, tutte extracomunitarie e un polacco, e sono stati rimossi due giacigli di fortuna.

Dai cespugli sono saltate fuori 8 carte sim ancora dentro incellophanate, presumibilmente il risultato di un furto in un negozio, sulle quali sono in corso delle indagini.