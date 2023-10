Lo scorso anno è valsa la semifinale scudetto, questo anno è il primo grande appuntamento nel cammino di entrambe le squadre. La sfida tra Savino Del Bene Volley e Allianz Vero Volley Milano torna in questa stagione, sempre carica di significati, sempre con l'etichetta di “big match”.

172 giorni dopo la loro ultima sfida, 172 giorni dopo quella Gara-3 di semifinale che estromise la Savino Del Bene Volley dalla corsa allo Scudetto 2023, le ragazze di Barbolini si ritrovano davanti alle vice campionesse d'Italia del Vero Volley Milano, di fronte alla squadra che nel maggio scorso mise fine al sogno tricolore della passata stagione.

Reduce da due vittorie nei primi due appuntamenti di campionato, nei quali ha superato Firenze e Busto Arsizio, la Savino Del Bene Volley, alla terza giornata di Serie A1, farà dunque visita al Vero Volley, con la sfida in programma all'Allianz Cloud di Milano a partire dalle 17.30 di domenica 22 ottobre.

EX E PRECEDENTI

Una sola giocatrice di Milano ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley:

Brenda Castillo, libero dominicana classe 1992, ha giocato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2021-2023). La giocatrice di coach Gaspari non sarà disponibile in occasione della gara del week end, visto che attualmente Castillo è impegnata con la sua Nazionale nei Pan American Games.

Da ricordare che nello staff del Vero Volley Milano è presente l'assistente allenatore Simone Bendandi, tecnico che ha lavorato alla Savino Del Bene Volley tra il 2017 e il 2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley è presente una sola giocatrice con un passato nelle fila del Vero Volley, si tratta di:

Isabella Di Iulio, palleggiatrice classe 1991, nella stagione 2019-2020 ha giocato per la Saugella Monza.

Quello di questo fine settimana sarà il ventiquattresimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Vero Volley Milano.

Il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 12 vittorie contro le 11 imposizioni lombarde.

Nella scorsa stagione le due squadre si sono equamente divise le sfide disputate in regular season: il Vero Volley Milano ha vinto la sfida d'andata, imponendosi 3-2 in casa della Savino Del Bene Volley. La squadra di coach Barbolini si è però riscattata nella gara di ritorno, vinta per 3-2 in casa del Vero Volley Milano. Sempre nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate anche nel corso delle Semifinali Play Off, con il Vero Volley che ha superato la formazione di Barbolini e conquistato il pass per la finale imponendosi per 2-1 nella serie.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Veniamo da due vittorie, una più agevole, l'altra un po' meno, però diciamo che, in questo campionato, ci sta trovare partite nelle quali gli avversari ti possono mettere in difficoltà. Andiamo a Milano con sei punti in classifica e andiamo a giocare contro una delle squadre più forti del nostro campionato, una squadra che, come noi, si è rinforzata parecchio. È uno scontro che arriva molto presto nella stagione e tutte e due le squadre non sono ancora al 100%, penso però che sia un ottimo test per capire quello che c'è da fare e dove bisogna lavorare per migliorare il più presto possibile a livello di gioco. Giocheremo con Milano, poi Casalmaggiore e dopo ancora Conegliano: sarà un'ottima prova per farci capire dove siamo e quanto e cosa dobbiamo migliorare.”

LE AVVERSARIE

La squadra allenata da coach Gaspari nella scorsa stagione ha chiuso la regular season al terzo posto in classifica con 61 punti conquistati ed ha poi raggiunto le Finali Scudetto venendo sconfitta dalle campionesse venete dell'Imoco Volley Conegliano.

In questa annata 2023-2024 la squadra lombarda ha iniziato il campionato raccogliendo due successi su due sfide disputate. Dopo aver esordito con un successo per 3-0 contro la UYBA Volley Busto Arsizio, nella seconda giornata di campionato Milano si è imposta per 3-1 in casa delle neo promosse dell'Itas Trentino.

Il Vero Volley Milano affronterà la Savino Del Bene Volley con un 6+1 composto da Orro in regia, Egonu opposto, Heyrman e Folie al centro, Cazaute e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.

IN TV

La partita tra Allianz Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball.