Settembre Prato è Spettacolo... Italia vs Inghilterra 1-1

Le prime due serate dell'evento pratese hanno visto sul palco Caparezza e i The Darkness.

Partita alla grande, giovedì 30 Agosto, la quarta edizione del "Settembre Prato è spettacolo" con il SOLD OUT dell' esplosivo Caparezza, piazza Duomo si muoveva uniformemente sulle note dell'eclettico cantante pugliese. Le oltre due ore di ottima musica, effetti scenici e stupende coreografie hanno reso unica la prima serata dell'evento pratese.



Non da meno, ieri 31 Agosto, la seconda serata, che ha visto sul palco i The Darkness nella loro unica data italiana.

Folte chiome, look anni '70 e i falsetti di Justin hanno regalato al pubblico presente in piazza una serata indimenticabile, ma anche per i The Darkness lo resterà, le Fan avevano organizzato una splendida coreografia con lancio di coriandoli e... reggiseni!!!

Conclusione del concerto, nel miglior stile Rock, con uno spettacolare stage diving sul pubblico.