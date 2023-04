Servizio per segnalare gli avvistamenti di lupi vicino alle abitazioni

Gli avvistamenti di lupi vicino a zone abitate sono sempre più frequenti, come avvenuto pochi giorni fa a Casale, vicino a Prato, per questo la Regione Toscana ha attivato un servizio specifico a cui sarà possibile inviare le segnalazioni sia per mail, all'indirizzo lupo@regione.toscana.it, che per Whatsapp al numero 3666817138.

Così per la prima volta in Toscana viene creata una comunicazione semplice ed immediata tra cittadini e Regione sul tema dei lupi, di cui si conta un numero crescente nelle zone selvatiche in cui vivono solitamente. Alcuni si spostano avvicinandosi alle città attratti da fonti di cibo "classiche", come i cinghiali, oppure da rifiuti organici. Non solo, la Regione fa sapere di aver attivato la “Task force lupo”, uno strumento di coordinamento che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili di prevenzione e mitigazione.