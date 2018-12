Servizio per la tutela del decoro: sorpreso ad orinare tra le siepi

​Controlli in piazza Indipendenza, la Polizia Municipale denuncia una persona

Continua l’attenzione della Polizia Municipale per il decoro urbano. Ieri sera una pattuglia dell’Isolotto era in servizio in piazza Indipendenza quando, intorno alle 19, ha sorpreso un uomo mentre a orinava tra le siepi. Si tratta di un 36enne straniero in regola con la normativa sull’immigrazione che è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. A suo carico anche un ordine di allontanamento.