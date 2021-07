Servizi pubblici, Cgil dice no alla privatizzazione

Servizi pubblici, no privatizzazione: sciopero e presidio a Livorno

Servizi pubblici essenziali, no alla privatizzazione: sciopero e presidio a Livorno. Dal prossimo anno, le imprese che gestiscono in concessione settori strategici come il gas, l'elettrico e i rifiuti, saranno obbligate a esternalizzare l'80% delle attività. Per questo sindacati di categoria, lavoratori e lavoratrici chiedono l'abrogazione dell'articolo 177 del Codice degli appalti. Fp e Filctem Cgil: "Si rischiano posti di lavoro, l'aumento delle bollette e peggioramenti del servizio".

Video Cgil Toscana