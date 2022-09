Acr Siena buon punto. Brilla Arras

Partita dai 2 volti. Primo tempo di studio: qualche graffio senza ferite profonde. Seconda frazione da fuochi d'artificio: gol ed emozioni.

Il Siena porta via un punto da un campo difficile. L'Ancona inizia la stagione con qualche rammarico. Riavvolgiamo il nastro.

Primo primo tempo equilibrato. Una occasione per parte. Quella del Siena è sui piedi di Paloschi: bravo il portiere di casa. Per i biancorossi ci prova, di testa, Mondonico: di poco a lato. Poi tanto pressing a danno dello spettacolo.

In apertura di seconda frazione, il gol di Di Marco rompe gli equilibri: l'ex Pistoiese è lesto nello sfruttare una palla in profondità e mette dentro un sinistro che si infila tra palo e portiere. La reazione toscana non si fa attendere: Pagliuca azzecca la mossa. Fuori Paloschi, apparso in ombra, dentro Arras. È proprio il ragazzo ex Grosseto, appena entrato, a "volare in cielo" per la zampata che vale il pareggio.

Fioccano i cartellini gialli, sale la tensione soprattutto a causa di un tocco di mano in area di Leone: il rigore poteva starci. Capovolgimento di fronte: Martina trattiene vistosamente Arras (ancora lui). Sarebbe rosso per doppia ammonizione: l'arbitro sorvola. 2 occasioni Ancona, una Siena. Il tabellino non cambia.

Finisce 1-1. Risultato giusto.