Serie B: scontro al vertice

L'Empoli riuscirà a vendicare lo "sgambetto" dei veneti? Un turno di squalifica per Maleh

Sfida al vertice quella di venerdì sera al Castellani tra Empoli e Venezia. Una sola sconfitta in 24 partite giocate, patita nel girone di andata sul campo del Venezia ora al terzo posto della classifica di B: l’Empoli, capolista, ha fame di riscattare quel risultato e conservare il primato. Venerdì la grande occasione, perché le due formazioni, in terra toscana, si affronteranno per il big match della 25ª giornata del torneo cadetto. L’Empoli parte favorito. Ma i veneti non perdono da sei turni, avendo conquistato ben 16 punti sui 18 disponibili.

“Quella di venerdì sera sarà una bella partita, nella quale si affrontano due squadre che giocano bene a calcio; anche se loro vengono da un periodo in cui hanno leggermente rallentato, continuano a credere nel lavoro che fanno e non sono primi in classifica per caso -dichiara Marco Modolo, capitano del Venezia FC- Dovremo fare una grande partita sia sotto l’aspetto tecnico che sotto l’aspetto caratteriale perchè l’Empoli è una squadra che può colpire in qualsiasi momento. Noi all’andata probabilmente abbiamo fatto la partita perfetta, perchè abbiamo concesso pochissimo, risultando sempre ordinati in campo. Il loro reparto offensivo può contare su giocatori davvero importanti, quindi sarà davvero un bel test per noi; stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile e sono fiducioso che si possa fare una grande gara. La partita vinta contro di loro al Penzo è quella che ci ha dato la consapevolezza di potercela giocare contro chiunque ed affronteremo la partita con la nostra filosofia di gioco e le nostre qualità, provando a fare un risultato importante”.

Intanto il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Youssef Maleh a seguito dell’ammonizione ricevuta nella partita giocata sabato contro l’Entella. Mister Zanetti non potrà quindi contare sul numero 29 per il prossimo match di campionato, che vedrà gli arancioneroverdi giocare contro l’Empoli.