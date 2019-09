Serie A: Milan a rischio “vendetta” di Montella

Tra i rossoneri a disposizione per la sesta giornata a San Siro, si rivede Paquetá. La conferenza stampa di Giampaolo alla vigilia: "La differenza la fa la mentalità"

Milan nel pantano: inizio di stagione e il suo tecnico Giampaolo è già al bivio: nella sfida di domenica sera a San Siro con la Fiorentina solo i tre punti possono cambiare una situazione delicata. Il pronostico è rossonero, ma una vittoria di Montella contro il club che lo ha esonerato nel 2017 potrebbe essere propiziata dalle difficoltà in zona gol del Milan, che ha realizzato due gol su rigore e solo uno su azione.

Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, Mister Giampaolo ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per la sesta giornata della Serie A 2019/20 in programma alle 20.45. Tra i giocatori disponibili si rivede Paquetá, recuperato dopo il problema muscolare; assente, invece, Reina, espulso dalla panchina a Torino.

A Milanello, Mister Giampaolo ha parlato in conferenza stampa per presentare la terza gara casalinga stagionale dei rossoneri: "Le partite sono tutte complicate, devi sempre sudare. In Serie A è così, tutti gli avversari vanno rispettati. È la mentalità a fare la differenza, servirà una squadra offensiva e vogliosa di vincere negli atteggiamenti".