Serie A: la Fiorentina vince, ma è sempre a rischio retrocessione

La prima, roboante, vittoria della Fiorentina in campionato permette alla squadra di Vanoli di ridurre a 2 i punti di distanza dal Pisa penultimo, capace di strappare un prezioso punto a Cagliari. Davanti ai Viola, un'altra toscana - il Pisa di Alberto Gilardino - resta in pole per la discesa in Serie B. Sopra i i nerazzurri, con una partita da recuperare, resta l'Hellas Verona. Discorso simile per il Lecce di Eusebio Di Francesco e per il Parma di Carlos Cuesta. Beffe allo scadere, infine, per Genoa e Cagliari: i ragazzi di Daniele De Rossi perdono in casa contro l'Atalanta, mentre i rossoblù di Fabio Pisacane vengono raggiunti sul 2-2 dal Pisa.

Oggi seduta di allenamento svolta dai gigliati al Viola Park. A Parma invece, a causa delle avverse condizioni meteo previste, l’allenamento a porte aperte in programma nella mattinata di mercoledì 24 dicembre 2025 allo Stadio “Ennio Tardini” è stato rinviato a data da destinarsi.

Nella mattinata il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.