Serie A: la 36° giornata comincia al Franchi

Le emozioni di Fiorentina-Milan sabato 11 maggio. Fischio d’inizio alle 20.30

Sabato lo stadio ospiterà la partita di campionato Fiorentina-Milan con inizio alle 20.30. A dirigere la gara sarà il signor Mariani della sezione di Aprilia.

La Fiorentina trova stimoli dalla panchina di Vincenzo Montella che è stato tecnico rossonero dal luglio 2016 al novembre 2017, periodo caratterizzato dalla conquista della Supercoppa di Lega nel dicembre 2016 e dalla qualificazione in Europa League del maggio 2017. Ma è anche la sfida tra Chiesa e Suso, tra Muriel e Piatek, tra protagonisti importanti del campionato. La squadra viola è reduce da un periodo molto delicato, ma la posta in palio è altissima perché il Milan deve assolutamente fare di tutto per vincere la partita.

Penultimo allenamento a Milanello. Anche questa mattina Leonardo e Maldini hanno assistito al lavoro della squadra. Squadra in campo (centrale) poco dopo le 11.00 per il riscaldamento: prima corsa a ritmo variabile lungo il perimetro, poi - alle spalle degli spogliatoi - esercizi sulla rapidità eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e infine alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita effettuando una serie di prove tattiche. La sessione odierna è terminata giocando una partitella su campo ridotto.