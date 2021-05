Serie A Donne, la Fiorentina vince e chiude quarta in classifica

ph Acf Fiorentina

Finisce con una vittoria la stagione 2020/21 della Fiorentina sul campo del San Marino Academy. Louise Quinn e Sara Baldi in tre minuti stendono le Titane che retrocedono in Serie B. Il successo regala anche il sorpasso sulla Roma e la Viola chiude al 4° posto in classifica.

Dopo un primo tempo di noia assoluta e pochissime occasioni, la ripresa si apre con i fuochi d'artificio. Cinque minuti bastano alla Fiorentina per conquistare un corner e in area piccola va Louise Quinn che svetta su tutte e porta in vantaggio le gigliate. Tre minuti dopo altro contropiede letale con Sabatino che offre per Sara Baldi e la giovane attaccante non sbaglia. 2-0.Nemmeno il tempo di esultare e siamo già dalla parte opposta con il San Marino che trova il goal del 2-1 con Brambilla, brava a calibrare un pallonetto che supera Ohrstrom.Le Azzurre si scatenano in avanti alla ricerca del pareggio, la Fiorentina regge e prova a colpire con le ripartenza. All'81' cambio viola e dopo l'operazione a cuore aperto Danila Zazzera torna in campo. Cinque minuti di recupero e poi è tempo di verdetti: San Marino Academy in B, Fiorentina al 4° posto.

Queste le formazioni:

SAN MARINO ACADEMY: Ciccioli, De Sanctis (87' Musolino), Baldini (76' Vecchione), Menin (C), Rigaglia, Brambilla, Venturini, Muya, Corazzi(63' Chandarana) , Kunisawa (87' Nozzi), Barbieri. A disposizione: Salvi, Montalti, Costantini, Bonora, Cecchini. All.Alain Conte

ACF FIORENTINA: Ohrstrom (C), Quinn, Tortelli, Zanoli (81' Zazzera), Thogersen (75' Cordia), Breitner, Middag (45' Adami), Vigilucci, Baldi, Sabatino, Monnecchi (82' Piemonte). A disposizione: Arnth, Neto, Forcinella, Clelland, Schroffenegger. All.Antonio Cincotta

Risultato 1-2 (48' Quinn, 51' Baldi, 52' Brambilla)