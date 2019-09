Serie A: domani a casa del Genoa

Genoa-Fiorentina | La conferenza pre match

Poche ore separano dall'incontro di Marassi. La conferenza stampa di Andreazzoli

Domani il Grifo con la Fiorentina al Ferraris (20:45). I risultati "scoppiettanti" della prima giornata -il 3-3 del Genoa con la Roma e il 3-4 della Fiorentina contro il Napoli- sono il preludio dell'insidiosa sfida. La difficile trasferta all'Olimpico, chiusa con uno spettacolare pareggio, ha però regalato ai rossoblù un rigore a favore, mentre ai viola ne è stato fischiato uno contro. Domani alla direzione c'è Piero Giacomelli, appartenente alla sezione A.I.A. di Trieste. La Commissione Arbitri Nazionali Serie A ha assegnato il ruolo di var a Luca Banti, esponente del distretto arbitrale di Livorno.

Per entrambe le squadre prosegue l'impegnativo avvio di stagione, in cerca del primo guizzo. Si riparte dai due 0-0 della scorsa stagione e anche per domenica sera il pronostico è incerto. La vigilia è transitata sui binari dell’allenamento e la diramazione dei convocati. Per il Genoa recupero per l'ex Saponara e ritiro al Tower Hotel, dove la squadra resterà sino al trasferimento al ‘Tempio’. In campo il mister ha insistito sui tasti da battere in conclusione di preparazione. Schemi e palle inattive hanno fagocitato gran parte del programma sui nuovi campi del Centro Signorini, davanti all’ad Zarbano, al direttore Capozucca e al club manager Rossi. Convocati e numeri di maglia:

Zapata 2, Barreca 3, Criscito 4, Romulo 5, Lerager 8, Sanabria 9, Kouamè 11, El Yamiq 13, Biraschi 14, Jagiello 15, Romero 17, Ghiglione 18, Pandev 19, Schone 20, Radovanovic 21, Marchetti 22, Agudelo 28, Favilli 30, Pajac 33, Saponara 31, Jandrei 93, Radu 97, Pinamonti 99.

I convocati viola per la partita contro il Genoa:

Badelj, Benassi, Boateng, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.