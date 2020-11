Serena Perini: "Gaetano ha fatto la storia del Galluzzo"

Il giorno dopo il funerale la presidente del Quartiere 3 ricorda Ceccatelli, il carrozziere morto sabato all'improvviso e così benvoluto in paese. "Costruisci tante belle cose anche lassù...". Chi vuole andare a mettere un fiore a Gaetano, può farlo al cimitero di San Felice a Ema

Serena Perini, presidente del Quartiere 3 e galluzzina dogc, il giorno dopo il funerale di Gaetano Ceccatelli lo ricorda così sulla sua pagina Facebook:

"Credo che la nostra comunità del Galluzzo sia una bella comunità, coesa e solidale. Essere una comunità così non è scontato, ma è frutto di lavoro quotidiano di tanti uomini e donne. #Gaetano era uno di queste persone che ha fatto la bella storia del nostro territorio. Ha ragione Paolo Fani quando dice: “il Galluzzo non sarà più lo stesso”. Ciao #Gaetano costruisci tante cose belle anche Lassù".

Serena Perini era tra le numerose persone presenti ieri pomeriggio al funerale a San Felice a Ema, dove adesso è sepolto il carrozziere (morto all'improvviso sabato scorso per un malore in bici) così apprezzato al Galluzzo anche per il suo impegno sociale. La sua "Certosina", il raduno di bici storiche di cui andava così fiero, proseguirà in grande stile. Lo ha promesso Massimo Magnolfi, provveditore della Misericordia del Galluzzo, e per conto del Comune di Firenze ha espresso parole molto incoraggianti la consigliera comunale Pd Letizia Perini: "Mi sono commossa tanto ripensando a quanto bene hai dato a tutti noi. Una vita ricca di grandi passioni, buoni amici e tanto amore. Ti voglio bene Gaetano. La Certosina correrà per te e con te".

Anche l'ex presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito aveva ricordato Gaetano con belle parole: "Con il tuo spirito sempre ottimista sapevi mettere gioia anche nelle giornate più difficili. Ciao Gaetano, voglio ricordarti così vicino alle tue amate biciclette durante la manifestazione a te più cara “La Certosina”. Sentite condoglianze alla famiglia. Un grande abbraccio a tutta la comunità del Galluzzo".

Chi vuole andare a mettere un fiore a Gaetano, può farlo al cimitero di San Felice a Ema.