Selezione alla Copit: cercasi addetto alle Relazioni con il pubblico

La società svolge servizi di trasporto pubblico nel bacino della provincia di Pistoia

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per partecipare alla selezione pubblica per addetto all'unità operativa “Ufficio Relazioni con il Pubblico”, indetta dalla Società COPIT di Pistoia che svolge servizi di trasporto pubblico su autobus nel bacino della provincia di Pistoia.

L’assunzione avverrà con inquadramento “Specialista tecnico d’ufficio” parametro 193 del Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori (TPL-Mobilità), full-time a tempo indeterminato.



Le domande di ammissione alla Selezione pubblica devono essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 28 novembre 2018, i principali requisiti richiesti sono: "Cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza ed essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale obbligo). Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso".

"E’ richiesto il diploma di laurea magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità; Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; Scienze della Politica; Teorie della Comunicazione; Informazione e Sistemi Editoriali. I percorsi universitari di grado superiore riconducibili agli insegnamenti della medesima facoltà soddisfano il requisito.

La selezione prevede l’esame dei titoli presentati, una prova scritta ed una prova orale. Saranno riconosciuti titoli, con attribuzione di punteggio, il voto di laurea uguale o superiore a 100/110, e l’iscrizione all’albo dei giornalisti o dei pubblicisti.

Il bando integrale, con elencazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità per la presentazione della domanda di ammissione, è pubblicato sul sito internet www.copitspa.it nella sezione “Bandi di concorso personale” all’indirizzo http://www.copitspa.it/Trasparenza/BandiConcorso"