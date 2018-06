Se son rose: cast e sorprese del nuovo film di Pieraccioni

Il regista ed attore toscano ritaglia un ruolo speciale per la figlia di 7 anni

"Ragazzi ci ho alcuni degli attori più belli e più bravi del globo" esordisce così sui Social il regista toscano a pochi giorni dalle riprese dell'ultimo film.

Del cast faranno parte Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini, Gianluca Guidi e ancora tanti altri.

E poi "una bellissima sorpresa che scoprirete solo in sala".

Lunedì 11 giugno "si attacca" annucia Pieraccioni.

La Trama: "Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: "Sono cambiato. Riproviamoci!"..? E’ quello che fa, nella storia, la mia figliola di 15 anni stanca di vedermi disimpegnato e con i remi tirati in barca".

"Ah, a proposito, nel cast c’è anche un piccolo ruolo per una super raccomandata di 7 anni e mezzo, di lei non vi posso svelare il suo nome ma solo il suo cognome: Pieraccioni! Ci si divertirà, non vedo l’ora di iniziare!"

Pronto anche l'hashtag ufficiale #sesonrosefilm sul quale sono già in corso commenti da parte del web dove Pieraccioni da anni coltiva migliaia di follower.