Scuole V. Veneto e Pestalozzi "assediate dai turisti": incontro il 5 novembre

Via San Giuseppe: il Comune dietro sollecitazione di SPC sta cercando di porre rimedio al problema. Palagi: "L'uscita non verrà spostata"

"Come annunciato ieri abbiamo portato in Consiglio comunale il tema delle scuole Vittorio Veneto e Pestalozzi assediate dalle comitive turistiche (https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/bundu-palagi-e-galli-scuole-assediate-dalle-comitive-turistiche-alcune-proposte)" Così Dmitrij Palagi, consigliere comunale Sinistra Progetto Comune. "Sono state avanzate anche alcune proposte concrete per provare a risolvere la situazione di via san Giuseppe, decisamente inaccettabile per quanto riguarda chi si reca alle scuole, oltre a chi resiste a vivere nella zona. - prosegue Palagi - Tutto è rimandato a un incontro programmato per il 5 novembre, per il quale restiamo in attesa. Nel frattempo in aula l'Amministrazione ci ha garantito come sia escluso che venga presa in considerazione l'ipotesi di spostare l'uscita delle scuole utilizzando altre vie. Una prima buona notizia, resta il problema da risolvere".