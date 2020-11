Scuola Santa Maria degli Angeli: Open day on line

L’istituto di Firenze si presenta ai genitori con eventi di orientamento digitale

Firenze, 18 novembre 2020 – Open day a domicilio. Conoscere da remoto la scuola, i suoi docenti e le sue attività. La scuola Santa Maria degli Angeli di Firenze offre la possibilità di avere un momento di incontro e dialogo con i protagonisti della scuola, prenotando una visita on line della struttura, con l’opportunità di incontrare i docenti per conoscerli e scoprire l’offerta didattica. Chi vorrà potrà quindi conoscere l’offerta formativa comodamente da casa, attraverso appuntamenti web. Le famiglie potranno partecipare attivamente, ascoltando i relatori e interagendo con delle domande.

È possibile prenotare gli incontri da subito, concordandoli preventivamente, compilando l’apposito form presente sul sito della scuola (www.scuola.conservatorioangeli.it).

Santa Maria degli Angeli è un istituto paritario che comprende scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Liceo classico europeo. La struttura (in via Laura 26) è dotata di cortile interno, aule per attività didattica, polifunzionali e auditorium, servizio mensa con cucina interna, diverse aree adibite ad attività sportiva (palestra, campo da basket, pallavolo, calcetto, tennis)

In calendario sono fissate anche due date per gli Open day in presenza: sabato 12 dicembre 2020 (dalle 11 alle 14) e sabato 23 gennaio 2021 (dalle 15 alle 18), prenotabili sul sito della scuola.