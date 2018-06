Scuola-lavoro: via ai corsi per tutor aziendali

Per la prima volta Camera di Commercio di Firenze organizza incontri informativi gratuiti per diffondere nelle imprese l'alternanza di qualità. Prime date il 12 giugno e il 2 luglio

Firenze, 1 giugno 2018 – Quali sono i compiti delle imprese nell’alternanza scuola lavoro? Come si accoglie correttamente uno studente in azienda? Quali sono i vantaggi di questa esperienza? Per rispondere a queste e ad altre domande, per la prima volta, Camera di Commercio di Firenze, nell’ambito di un network territoriale con istituzioni e stakeholder, organizza incontri informativi gratuiti rivolti ai tutor aziendali dell’alternanza scuola lavoro. Lo scopo è quello di diffondere nelle aziende la cultura dell’alternanza scuola lavoro di qualità, fornendo una panoramica generale sul tema e indicazioni specifiche per l’attivazione e la gestione dei percorsi da ospitare. I destinatari degli incontri sono, oltre ai tutor aziendali, anche i responsabili delle risorse umane, gli stessi imprenditori e loro collaboratori. L’alternanza scuola lavoro (legge 107/2015) è una modalità didattica che, attraverso un patto formativo co-progettato tra scuola e azienda, aiuta gli studenti delle scuole secondarie superiori a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a orientarsi nelle scelte future riguardanti lo studio e il lavoro. Negli incontri di due ore, l’alternanza scuola lavoro sarà affrontata da vari punti di vista: normativa sulla sicurezza nei luoghi lavoro, strumenti per la co-progettazione e valutazione dei percorsi, iscrizione al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, racconto di best practices e contributi alle imprese che ospitano gli studenti. Camera di Commercio, infatti, ha disponibili contributi per le imprese che s’iscrivono gratuitamente al Registro Nazionale e attivano un percorso entro il 31 dicembre 2018 o l’hanno già attivato dall’inizio dell’anno. L’azienda può ottenere 400 euro per ogni studente ospitato fino a 40 ore con un massimo di 1.200 euro, 600 euro per ogni studente ospitato oltre le 40 ore con un massimo di 1.800 euro. Un importo aggiuntivo di 100 euro è previsto in caso di studenti disabili, fino a un massimo di tre. Altri 100 euro cumulativi sono riservati alle imprese in possesso del rating di legalità. Finora il progetto dei percorsi formativi, aperto alla collaborazione di tutte le associazioni imprenditoriali e sindacali, è stato condiviso da Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Ufficio scolastico provinciale di Firenze, Confindustria Firenze e Confcooperative Toscana, che gratuitamente metteranno a disposizione le proprie conoscenze e competenze sul tema. Le prime edizioni in programma sono due: martedì 12 giugno e lunedì 2 luglio dalle 14,30 alle 16,30 nella sede della Camera di Commercio di Firenze in piazza dei Giudici, 3. E’ possibile iscriversi gratuitamente sul sito di Camera di Commercio di Firenze: https://goo.gl/CzrBho