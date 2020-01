Fiesole: il Duo Cusano tra Mozart ed Elgar

Domani domenica 26 gennaio alle 11

Ilaria e Dario Cusano aprono il 26 gennaio (ore 11) il nuovo anno dei Momenti Musicali con un concerto che si terrà presso l’Auditorium Sinopoli della Scuola di Musica di Fiesole.

Figli d’arte –il padre Felice, oltre che stimato concertista è l’appassionato docente che ha tenuto per molti anni il corso fiesolano di perfezionamento violinistico– i due musicisti hanno compiuto approfonditi studi, prima al Conservatorio di Milano e poi in prestigiose istituzioni internazionali.

Il duo Cusano presenta un programma vario ed interessante, che si apre con la Sonata in do maggiore K. 303 di W. A. Mozart e prosegue con la Sonata in la maggiore D. 574, la quarta e più complessa partitura schubertiana per questo organico; si esegue poi con Tema e variazioni di Olivier Messiaen, una composizione dedicata nel 1932 alla moglie del compositore, la violinista francese Claire Delbos, mentre la conclusione è affidata alla Sonata per violino e pianoforte in mi minore op. 82 di Edward Elgar, opera dal robusto impianto ispirato al classicismo brahmsiano e testimonianza di un felice momento creativo, nell’estate del 1918.

Ingresso libero

Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafieso