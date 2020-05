Scuola: a Firenze il Coronavirus non ferma il progetto Erasmus+

Le risorse per la didattica a distanza del progetto eLearning from Nature. Coordinato dall’IIS Enriques di Castelfiorentino

Il Programma Erasmus+ non si ferma e, nonostante l’emergenza sanitaria, si adatta al momento storico attuale e va avanti, anche grazie agli strumenti digitali per la cooperazione europea a distanza. Da anni, infatti, le tematiche dell’e-learning e dell’apprendimento a distanza sono al centro di molti partenariati strategici Erasmus+ realizzati dalle scuole europee.

Ad esempio, l’Istituto di Istruzione Superiore F. Enriques di Castelfiorentino (Firenze) ha coordinato il progetto eLearning from Nature, un partenariato di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, in collaborazione con l'Agenzia Pixel di Firenze.

La partnership ha coinvolto enti di vari paesi europei (Grecia, Irlanda, Portogallo, Romania, Belgio, Lituania) che hanno collaborato per promuovere un approccio proattivo degli studenti all'apprendimento di argomenti scientifici e proporre metodologie di insegnamento innovative in eLearning agli insegnanti di materie scientifiche.

Fra i risultati ottenuti in due anni di progetto, si segnala il miglioramento in termini di motivazione e risultati degli studenti nelle discipline scientifiche. Per conseguire tali obiettivi, il partenariato ha creato un gruppo di riferimento composto da altre scuole dei territori limitrofi, con lo scopo di condividere attività ed obiettivi, attraverso la raccolta di strumenti di ricerca basate sulle ITC, mirati all'apprendimento delle scienze attraverso la natura.

Le attività sono state svolte da gruppi di studenti e insegnanti di materie scientifiche e di lingua inglese. Le classi hanno raccolto informazioni, risorse dirette (foto, video, disegni etc. disponibili in formato digitale) sulla flora, sulla fauna e sugli elementi naturali.

Le risorse online per gli insegnanti

Sono state create brevi video-lezioni mirate alla identificazione del legame tra gli elementi naturali e le attività curricolari scientifiche, insieme alle relative abilità di base da acquisire. I materiali video rappresentano una guida per l'insegnante, a disposizione di tutti i docenti e scaricabile dal portale del progetto.