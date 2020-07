Scritta omofoba nel Quartiere 5

Offese di fronte all'esercizio commerciale del Consigliere Ciulli, Presidente della Commissione Cultura. La solidarietà di Rifondazione Comunista, Sinistra Progetto Comune e Sinistra Italiana: "L'omotransfobia esiste nel Paese e dovrebbe interrogare chi insiste a negare che sia un problema"

L’episodio di queste ore ha riguardato il Consigliere del Partito Democratico del Quartiere 5, Andrea Ciulli. Tanta solidarietà dalla sinistra fiorentina.

Questa la dichiarazione di Vincenzo Pizzolo, Consigliere di Sinistra Progetto del Quartiere 5, e Pietro Poggi, Coordinatore di Sinistra Italiana Firenze: «La nostra vicinanza umana e politica al consigliere Ciulli per l'ignobile scritta omofoba che ha trovato stamani ad attenderlo fuori dal suo tabacchi. In questi anni abbiamo lavorato insieme a Ciulli per promuovere occasioni utili a creare una cultura inclusiva e di rispetto reciproco: fatti come quello di oggi ci impongono di stringerci ancora di più tra di noi e rilanciare l'impegno quotidiano in questa battaglia».

Questa la dichiarazione di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, Consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune: «Nell'unirci alle parole di vicinanza umana e politica per l'attacco omofobo subito dal Consigliere Ciulli, aggiungiamo alcune considerazioni sul dibattito interno a Palazzo Vecchio. La prossima settimana verrà discussa una mozione che avevamo presentato di sostegno al Pride che si sarebbe dovuto tenere a Livorno, mentre poche sedute fa un Consigliere della Lega ha proposto un atto per negare l'omotransfobia, sostenendo che non esiste questo problema nel Paese. Garantiamo un costante impegno su questo fronte, perché è evidente come ci siano forze politiche dedite a soffiare sulla paura e sull'odio per ottenere facili consensi elettorali, a danno della civiltà stessa della nostra società».

"In questo Paese e anche nella nostra città l’omotransfobia continua a essere un problema diffuso. Le aggressioni e gli episodi di intimidazione si ripetono con preoccupante frequenza -intervengono Diletta Gasparo, Segretaria Circolo di Rifondazione Firenze NordManuela Ciriello, responsabile provinciale diritti Rifondazione Comunista Firenze- Ci uniamo alle parole di solidarietà dei gruppi consiliari di Sinistra Progetto Comune del Quartiere e del Comune (di cui siamo parte insieme alle altre realtà della sinistra fiorentina), confidando che tutte le realtà politiche della Città riconoscano l’urgenza di proseguire nell’impegno per riconoscere un problema troppo spesso sottovalutato, se non negato. Anche a sinistra esiste una parte di realtà che si illude di poter raccogliere consenso mettendo in contrapposizione la battaglia per i diritti sociali con quella per i diritti civili. Siamo consapevoli invece di dover lottare per una società più giusta, su tutti gli aspetti che riguardano la vita delle persone, i cui bisogni devono essere messi al centro, al posto del profitto di pochi e della guerra tra poveri alimentata dalla propaganda delle destre".