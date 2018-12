Scout Speed in azione a Firenze: Maxi multa per un centauro, moto senza assicurazione

Ieri posto di controllo della Polizia Municipale in lungarno Aldo Moro: con lo scout speed accertamenti su 230 veicoli

Guidava una moto senza assicurazione e con la patente revocata. Ma ieri è stato fermato dalla Polizia Municipale e per il centauro sono scattate due multe per quasi 6.000 euro con sequestro della moto.

Gli agenti del Reparto Tecnologie di Supporto ha effettuato ieri un posto di controllo sul lungarno Aldo Moro finalizzato alla sicurezza stradale. Con l’utilizzo dello “scout speed” hanno eseguito verifiche su 230 veicoli e hanno fermato per alcuni accertamenti più approfonditi 6 auto e una moto. Un mezzo è risultato senza revisione e senza carta di circolazione a bordo (rispettivamente una sanzione da 169 euro con annotazione sulla carta di circolazione e una da 41 euro).



Tra i veicoli fermati anche una moto senza assicurazione: ma dagli ulteriori controlli effettuati dagli agenti è emerso che il 47enne alla guida aveva la patente revocata. Per l’uomo sono quindi scattate due multe: per la mancanza di assicurazione 849 euro e sequestro del mezzo; per la guida con patente revocata 5.000 euro con fermo del mezzo per tre mesi.