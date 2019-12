Scosse in Mugello: apre il Centro coordinamento soccorsi

Lesionata la chiesa di Barberino. Alle 7:00 ha aperto la Sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura. A Firenze nessun danno, né provvedimenti. Ma traffico ferroviario sospeso su tutto il nodo per controlli sulla linea dalla notte scorsa

Continua la sequenza di scosse di terremoto in Mugello. Alle ore 7:00 ha aperto il Centro coordinamento soccorsi presso la Sala Integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze, in via dell'Olmatello.

Da questa notte i volontari delle quattro associazioni mugellane di Pubblica Assistenza sono impegnati per monitorare il territorio, fare rilevazione di criticità e sostenere la cittadinanza in caso di necessità. I referenti Anpas di protezione civile nel centro intercomunale del Mugello e nei Coc di Marradi e Palazzuolo, coordinano gli spostamenti di uomini e mezzi delle associazioni secondo le necessità indicate insieme alle istituzioni.

Dopo il terremoto di magnitudo Mw 4.5 avvenuto a 4 km. Nord da Scarperia e San Piero alle 4:37, si sono registrate altre 23 scosse, con epicentro a Nord est dell'area tra Scarperia e Barberino di Mugello. Tutte con magnitudo tra 2.1 e 3.1 mg. La chiesa di Barberino del Mugello è stata lesionata nella parte esterna.

La scossa sismica è stata avvertita nettamente in tutta la città di Firenze, ma non ha causato danni. Nessuna richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco. Al momento non sono necessari provvedimenti e il Comune ha deciso che le scuole restano regolarmente aperte.

Il traffico ferroviario è stato sospeso su tutto il nodo per controlli sulla linea dalla notte scorsa. Ecco l'elenco completo dei treni direttamente coinvolti:

FR 9602 Napoli Centrale (5:10) - Milano Centrale (9:29)

FR 9601 Milano Centrale (5:20) - Salerno (10:13)

FB 18664/8604 Roma Termini (6:45) - Genova Piazza Principe (10:21)

R 11652 Arezzo (4:27) - Firenze Santa Maria Novella (5:55)

R 11931 Firenze Santa Maria Novella (5:00) - Arezzo (6:17)

R 11658 Chiusi Chianciano Terme (5:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:05)

R 11796 Arezzo (5:28) - Prato C.entrale (7:22)

R 11798 Arezzo (5:55) - Pistoia (8:08)

R 11662 Arezzo (6:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:29)

R 11800 Arezzo (6:20) - Prato Centrale (8:25)

R 3021 Lucca (5:05) - Firenze Santa Maria Novella (6:37)

Treni istradati su percorsi alternativi:

FR 9502 Roma Termini (5:35) - Milano Centrale (9:10)

FR 9600 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (10:05)

FA 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:20)

FB 8602 Roma Termini (6:45) - Genova Piazza Principe (10:21)

Treni parzialmente cancellati:

FR 9580 Firenze Santa Maria Novella (5:55) - Milano Centrale (7:45): origine da Bologna Centrale (6:33)

FR 9501 Milano Centrale (5:00) - Napoli Centrale (10:20): limitato a Bologna Centrale (6:02)

FR 9500 Perugia (5:13) - Torino Porta Nuova (9:55): limitato a Firenze Santa Maria Novella (6:34)

FR 9505/9507 Milano Centrale (6:10) - Salerno (11:58): origine da Firenze Santa Maria Novella (8:13)

FR 9503 Milano Centrale (5:50) - Roma Termini (10:27): limitato a Bologna Centrale (8:02)

FR 9504 Roma Termini (6:20) - Torino Porta Nuova (11:00): origine a Bologna Centrale (8:38)

EN 35295/35296/35297 Muenchen Hbf (20:10) - Roma Termini (9:24): origine da Tarvisio Boscoverde (1:35)

R 3038 Firenze Santa Maria Novella (5:10) - Viareggio (7:07): limitato a Prato Centrale (5:32)

Treni cancellati: