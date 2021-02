Scoppia compressore, 68enne muore sul lavoro a Empoli

Tragedia in una falegnameria di Pontorme. Ferito un altro lavoratore. Il sindaco Bernini: "Situazione profondamente ingiusta, che non dovrebbe mai verificarsi"

EMPOLI - Nuovo incidente mortale sul lavoro in Toscana, il quinto in dieci giorni. Stamani un uomo di 68 anni, è deceduto all'interno di una falegnameria di Pontorme (Empoli) per lo scoppio di un apparecchio, precisamente un compressore. Ferito un altro lavoratore.

Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, esprime a nome di tutta l’amministrazione comunale il proprio cordoglio per la morte sul lavoro avvenuta questa mattina: «Ci troviamo purtroppo a dover contare un’altra morte sul lavoro, una situazione profondamente ingiusta, che non dovrebbe mai verificarsi. L’episodio verificatosi oggi ci spinge a ribadire ancora una volta la necessità di favorire la sicurezza sui posti di lavoro con azioni concrete. Non si può morire lavorando: il cammino per la sicurezza sui luoghi di lavoro è ancora lungo ma un obiettivo da coltivare con ogni mezzo ed ogni sforzo. Alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita nell’esplosione vanno le condoglianze di tutta l’amministrazione comunale, in attesa che le autorità preposte facciano luce sulle cause dell’accaduto che ha visto anche il ferimento di un altro uomo che ci auguriamo possa rimettersi quanto prima».

“Non è accettabile che in poco meno di due settimane la nostra Regione registri cinque decessi dovuti ad incidenti sul posto di lavoro. La Regione si è data l’obiettivo di raggiungere zero infortuni, ma, a quanto pare, i progetti di prevenzione non sono sufficienti. Chiederemo in Consiglio regionale a che punto sono i programmi e gli investimenti rivolti alla sicurezza sul lavoro. Ci stringiamo alla famiglia del falegname che questa mattina ha perso la vita a Empoli ed auguriamo una pronta guarigione al figlio che è rimasto gravemente ferito nell’esplosione”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, dopo aver appreso del grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Empoli.