Scontro tra due maxiscooter, morto uno dei conducenti

L'altro scooterista in ospedale in codice rosso. L'ncidente stanotte in via Baracca

Uno scontro tra due scooter di grossa cilindrata, un conducente deceduto sul posto, l'altro portato in ospedale in codice rosso. Si tratta dell'incidente avvenuto stanotte in via Baracca. Intorno alle 2.40 (ancora ora solare) due scooter di grossa cilindrata (entrambi x-max uno 250 e uno 300 di cilindrata) per cause da accertare si sono scontrati in via Baracca. I due mezzi condotti da un 54enne e un 40enne stavano transitando in senso opposto, rispettivamente in ingresso e uscita città. Secondo una prima ricostruzione della pattuglia dell’Autoreparto intervenuta sul posto il 40enne avrebbe anticipato la svolta a sinistra per immettersi in via Corelli quando stava arrivando, probabilmente a forte velocità, lo scooter del 54enne. L'impatto è stato violentissimo tanto che il 40enne è stato sbalzato contro un’auto in sosta. Nonostante l'intervento del personale del 118 l'uomo è deceduto sul posto mentre l'altro conducente è stato portato in codice rosso in ospedale. I mezzi e i caschi sono stati sequestrati. Via Baracca è stata chiusa quasi due ore per i soccorsi e i rilievi.