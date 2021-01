Scontro ambulanza-auto in via del Ponte alle Mosse

Nella carambola urtati anche cinque veicoli in sosta. Nessun danno alle persone

Un incidente spettacolare ma senza danni alle persone. È quello che è accaduto questo pomeriggio intorno alle 17 in via del Ponte alle Mosse. Nel sinistro, avvenuto poco dopo l'intersezione con via Benedetto Marcello, sono state coinvolte direttamente un’autoambulanza che transitava a sirene spiegate e un’auto Fiat 500, ma i due mezzi hanno finito per urtare anche cinque veicoli in sosta.

La strada è stata chiusa fino alle 17.45 circa con le linee Ataf in deviazione. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e per la viabilità.