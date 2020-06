Sconto ai lombardi: l'agriturismo solidale è in provincia di Siena

Il 10% di sconto, per tutto il 2020, agli ospiti provenienti dalla Lombardia: "dopo tutto quello che hanno passato, meritano solidarietà ed affetto"

SUCCEDE A SIENA — Oltre il virus.Oltre la paura.

La solidarietà, la voglia di superare l'emergenza sanitaria per ritornare ad una vita normale corre anche su facebook. In questo senso, particolarmente apprezzabile appare l'iniziativa dell'agriturismo toscano "Le tre pietre" che sceglie le pagine del social network per lanciare un'iniziativa davvero apprezzabile.

"In questi giorni abbiamo letto cose terribili rivolte ai nostri amici lombardi che hanno sempre mostrato nei confronti del nostro territorio un amore sconfinato. Per questo motivo abbiamo deciso che tutti i nostri ospiti che verranno dalla Lombardia avranno il 10% di sconto su tutti i soggiorni qui da noi per l'intero 2020 perché, dopo tutto quello che hanno passato, meritano solidarietà ed affetto. Una piccola azione che sottolinea quanto sia da stupidi e ignoranti alimentare l'odio e la paura verso gli altri".

Siena, come sempre, mostra il suo volto migliore. Attende i suoi turisti (lombardi e non) con lo spirito più giusto: quello dell'accoglienza.