Si è allontanato da casa e di lui non si hanno più notizie da due giorni

"Questo è Alvaro Andreucci, 83 anni. E' mio padre e da venerdì 31 alle 16 circa non si hanno più notizie di lui -racconta il figlio Gianni- Si è allontanato da casa sua a Rovezzano con un sacchetto di plastica pieno di indumenti. E' malato di Alzheimer, non è autosufficiente e necessita di assistenza urgente. Se qualcuno lo avesse visto, incontrato o ci avesse parlato è pregato di mettersi in contatto urgentemente con me".