Scippo ai danni di una 80enne in viale Europa

Subito rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un fiorentino di 30 anni accusato di aver messo a segno uno scippo in viale Europa a Firenze.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato rintracciato, insieme alla refurtiva del colpo, nei pressi della propria abitazione a Bagno a Ripoli.

Le sue ricerche hanno avuto inizio intorno alle 15.00, dopo che la vittima dell’episodio, una signora di 80 anni, è stata soccorsa in strada da una pattuglia dei “Falchi” della Squadra Mobile di Firenze sul controviale di viale Europa.

La donna ha raccontato alla Polizia di essere stata scippata da un uomo su un motorino che aveva poi svoltato in via Finlandia: la malcapitata, rimasta illesa, stava passeggiando con il marito quando si è sentita improvvisamente strappare la borsa che teneva in mano sul lato della strada.

Gli agenti in borghese, che stavano effettuando proprio un servizio di contrasto ai reati predatori a bordo delle loro “moto civetta”, si sono subito messi sulle tracce del fuggitivo intercettandolo mentre si stava allontanando fuori città.

I poliziotti lo hanno seguito fino alla sua abitazione nei pressi della quale il sospetto ha parcheggiato il motorino e si è appartato dietro ad una colonna del palazzo con in mano la borsa appena rubata.

La Polizia lo ha fermato, recuperando immediatamente il maltolto che è stato riconsegnato alla vittima dello scippo.

Da successivi accertamenti lo scooter, a bordo del quale viaggiava il 30enne finito in manette, è risultato rubato e per questo motivo l’uomo è stato anche denunciato per il reato di ricettazione.

Gli investigatori sono ora a lavoro per verificare eventuali responsabilità dell’arrestato in altri analoghi episodi avvenuti nei giorni scorsi tra la zona di viale Europa e quella del Gignoro.