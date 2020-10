Scegliere on line medico e pediatra di famiglia: come fare

Da computer, tablet, smartphone. Come scaricare gratuitamente l'App. Nell'Asl Toscana Centro 10mila cittadini lo hanno già fatto. Si può usare anche i Totem Punto Si. Attivi anche indirizzi di posta elettronica dedicati e un numero per gli appuntamenti agli sportelli

Firenze – Sono già diecimila (9.890) i cittadini cha hanno scelto On Line il proprio Medico di Famiglia e il Pediatra di Libera Scelta. Da quando il servizio è stato attivato (lo scorso maggio) l'Azienda USL Toscana centro ha visto un incremento nell'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana.

Nell'ultima settima di settembre sono stati in totale 1336 i cittadini di tutti i territori dell'Azienda USL Toscana centro (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato) che hanno cambiato il proprio medico attraverso l'utilizzo di Internet.

Come funziona il servizio. E' attivo, per i cittadini iscritti alla Azienda Sanitaria Toscana centro nel territorio ambito il servizio Scelta Medico On Line sulla piattaforma Open Toscana predisposta da Regione Toscana.

La piattaforma regionale permette di accedere alla funzionalità di cambio medico attraverso più canali:

1. Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone al seguente link http://servizi.toscana.it/?tema=salute

Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico mediante autenticazione con tessera sanitaria attivata, oppure con il sistema di identità digitale SPID.

SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online da computer, tablet e smartphone. Le credenziali SPID sono rilasciate gratuitamente da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim).Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito : https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet. disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata. L'elenco dei PuntoSi è consultabile sul seguente sito:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si

Per scegliere il medico di Medicina Generale, il Pediatra di Libera Scelta sono attivi anche i servizi:

- tramite mail predisposto dall'Azienda Usl Toscana centro:

è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica dedicato l’apposito modulo compilato scaricabile dal sito

www.uslcentro.toscana.it, nella sezione come far per/scelta e cambio del medico di medicina generale

con allegato la copia di un documento di identità valido.

Sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica in base alla zona di appartenenza:

anagrafesanitaria.prato@uslcentro.toscana.it

anagrafesanitaria.pistoia@uslcentro.toscana.it

anagrafesanitaria.valdinievole@uslcentro.toscana.it

anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it

anagrafesanitaria.firenze@uslcentro.toscana.it

Tramite appuntamento presso i presidi territoriali abilitati contattando il numero unico aziendale 055/545454 tasto 2 dal lunedi al venerdi dalle 7,45 alle 18,30, il sabato ed i prefestivi dalle 7,45 alle 12,30