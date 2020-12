"Scegli Firenze": fai shopping con i mezzi pubblici e scatta lo sconto nelle botteghe

Il progetto di Confartigianato Imprese Firenze e Ataf per promuovere l'artigianato per incentivare le compere negli esercizi storici della città. E a Pisa Confcommercio lancia il concorso natalizio che regala tre siti di e-commerce

Un titolo di viaggio Ataf per fare acquisti nelle botteghe e nei negozi storici di Firenze. Il nuovo progetto “Scegli Firenze” parte da qui: un bacino potenziale di migliaia di passeggeri che fino ad aprile potranno fare acquisti negli esercizi aderenti con uno sconto minimo del 10% semplicemente mostrando il biglietto obliterato in giornata, il carnet 10x90’ o l’abbonamento valido. Inoltre, grazie alla partnership, Ataf rilascerà 1.600 coupon da 20 euro da spendere negli esercizi convenzionati. L’idea nasce dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Firenze - associazione che conta 6 mila aziende aderenti - e Ataf Gestioni. La campagna è già attiva e sarà valida fino al 30 aprile 2021. L’iniziativa sarà promossa tramite i canali di comunicazione Ataf (bus, canali social, sito, app) e Confartigianato. Obiettivo: rilanciare i consumi dei fiorentini nei negozi storici della città, coinvolgendo il mezzo di trasporto più comune e visibile che diventa così anche il principale veicolo di promozione delle realtà locali. Una partnership nata dalla crisi generata dall’emergenza sanitaria e soprattutto dalle conseguenze a medio termine che si prospettano. Circa un terzo degli esercizi storici e dei negozi rischia la chiusura a causa del crollo del turismo e di un drastico calo dei consumi che da inizio pandemia, anche a causa delle chiusure forzate, si è attestato al 40%. Con “Scegli Firenze”, presentando un titolo di viaggio o il buono nei negozi aderenti - visibili sul sito si avrà subito diritto ai vantaggi. Per chi presenta il biglietto obliterato in giornata, il carnet 10x90’ o l’abbonamento valido, è riconosciuto uno sconto di almeno il 10%, a discrezione del commerciante, mentre il coupon di 20 euro verrà detratto direttamente dall’acquisto.

“La concretezza e le potenza di diffusione sono la forza di questo progetto che potrebbe dare un aiuto vero alle piccole e medie realtà artigianali fiorentini - ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani - La situazione di emergenza ha generato conseguenze devastanti per il tessuto economico e sociale cittadino e il futuro potrebbe essere ancora peggiore. L’incertezza che contraddistingue questo tempo ci costringe così ad azioni mirate, puntuali e soprattutto dagli effetti immediati, come questa realizzata con Ataf che ha subito messo in campo le sue forze e le sue grandi potenzialità” .

«Crediamo nel territorio e nelle potenzialità delle sue attività: per sostenere le realtà economiche locali, patrimonio storico della nostra città, ognuno deve fare la sua parte ed impegnarsi affinché sia rilanciata l’economia locale e che non siano dimenticati gli artigiani, le botteghe, i negozi rionali» aggiunge Stefano Bonora, Amministratore Delegato di Ataf Gestioni.

“Aiutare i nostri artigiani e le nostre botteghe a ripartire è una priorità – ha detto l’assessore al Commercio del Comune di Firenze, Federico Gianassi – ed è per questo che apprezzo l’iniziativa di Confartigianto e Ataf. E proprio per sostenere le nostre attività come Comune abbiamo lanciato la campagna #IoComproFiorentino in questo periodo natalizio. Aiutiamo le nostre botteghe, ricordando di spostarci mantenendo sempre le distanze e rispettando tutte le regole sanitarie”.

Il cleim “Vicino conviene”, diffuso in tutta la regione attraverso la veicolazione di locandine, vetrofanie, adesivi banner per i social, si promuove e si racconta anche nel Chianti. I Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino (Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle) hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Regione Toscana, finalizzata a sostenere gli esercizi commerciali di vicinato e le botteghe artigiane. L’immagine scelta evoca una sfumatura solidale e concreta allo stesso tempo del fare shopping 'nostrano'. Il concetto di prossimità è espresso nel disegno di una mano che sorregge una piccola borsa decorata con un cuore. “Sostieni le attività della tua città. Ti conviene da sempre” è l’invito rivolto ai consumatori ad informarsi sulle modalità di acquisto e di consegna disponibili nei vari esercizi commerciali o botteghe artigiane. L’iniziativa è volta a sostenere gli acquisti nei canali di commercio tradizionali, indipendentemente dalle modalità con cui farlo, che vanno da quella diretta in negozio o nelle botteghe, al telefono o anche online, in quelle aziende che l’hanno attivata.

“Siamo convinti che quella della Regione Toscana sia una campagna valida e necessaria per la promozione ed il sostegno degli esercizi di vicinato – dichiarano i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli – rafforziamo la nostra attività di promozione in un momento in cui il commercio tradizionale di vicinato è stato duramente colpito dagli effetti negativi della pandemia ed è costretto ad affrontare disagi e difficoltà per le limitazioni delle chiusure delle attività commerciali e degli spostamenti delle persone, stabilite dal governo per ridurre la curva del contagio”. “I negozi di vicinato sono una ricchezza per il nostro territorio – continuano – sono fondamentali per la tenuta sociale ed economica dei piccoli centri, offrono spazi e occasioni per costruire e consolidare tradizioni e cultura identitaria”.

Un augurio speciale e inedito, una opportunità quella che Confcommercio Provincia di Pisa e l'azienda Prestart hanno scelto di offrire a tre aziende pisane per il Natale 2020. Il Covid-19 ha ampliato esponenzialmente la necessità di nuovi servizi, strumenti e competenze digitali e per questo Confcommercio ha deciso di rispondere con un gesto concreto, donando 3 piattaforme di vendita on-line ad altrettante aziende pisane, indipendentemente dal settore di appartenenza, in virtù della partnership con l'azienda Prestart di Federico Dani. #e-contest è aperto ufficialmente, ed è possibile candidarsi attraverso il FORM dedicato sul sito. Le aziende interessate hanno tempo fino al 21 dicembre, giorno di chiusura del concorso per partecipare. A quel punto, Confcommercio selezionerà le tre aziende vincitrici che troveranno il loro e-commerce sotto l'albero di Natale.

“L’online può rappresentare una risorsa addizionale per aiutare i negozi di prossimità, ma anche le start-up e le imprese di tutti i settori con potenzialità di business, a superare questa difficilissima fase economica.” - spiega il direttore Federico Pieragnoli: “Siamo nel pieno di una rivoluzione digitale, che sta cambiando non solo le nostre vite, ma anche il volto del commercio e dell'economia più tradizionale. Invito le aziende a candidarsi a questa interessante proposta, che può offrire loro nuove occasioni di crescita”.

“Le piattaforme di e-commerce sono assolutamente professionali, con incluso un corso di formazione per gestirle in autonomia” - garantisce Federico Dani titolare della Prestart, fondata nel 2000, cresciuta negli anni con lo sviluppo del web, che lavora per aziende importanti del nostro territorio e non solo, specializzata nella progettazione di siti web, posizionamento sui motori di ricerca ed app: “Per questo Natale così inedito, incerto e difficile, vogliamo lanciare un messaggio positivo e fare qualcosa di utile. Da qui l'idea di regalare tre e-commerce ad altrettante aziende della provincia di Pisa, offrendo loro la facoltà di svilupparsi in nuovi mercati”.