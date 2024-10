Scandicci Fiera 2024, tutte le novità

Firenze – Sostenibile, sicura, inclusiva. Torna Scandicci Fiera 2024, appuntamento che dal 1866 si svolge nel cuore della città e che quest’anno andrà in scena dal 5 al 13 ottobre nel centro cittadino a ingresso libero. Il titolo di questa edizione è ‘La Fiera cambia con te’. L’inaugurazione si svolgerà sabato 5 ottobre alle 11 presso il Piazzale della Resistenza.

A presentare l’evento, nel Media Center ‘Sassoli’ di palazzo del Pegaso, sono intervenuti la consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana, Federica Fratoni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, la sindaca del Comune di Scandicci, Claudia Sereni, il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh e Dario Dino-Guida, project manager di Lucca Comics & Games.

“Sono contenta di presentare questa Fiera che amo molto, come tanti toscani. Una Fiera longeva, ma assolutamente carica di impegno e di prospettiva”, dice Federica Fratoni. “Il tema è di grande attualità: la sostenibilità, ambientale, ma anche sociale ed economica”.

Il consigliere Fausto Merlotti riflette sulla portata di questa manifestazione, “che accompagna il cambiamento della città di Scandicci e coinvolge da sempre le persone. È alla 158esima edizione, chiama più di 300mila persone nell’arco di nove giorni, ha capacità di innovare e di rinnovarsi”.

Dopo alcuni anni, la Fiera torna nel suo luogo tradizionale: ovvero torna ad avvicinarsi verso Piazza Togliatti (piazzetta rossa) e lungo la rete tramviaria (fermate De André e Resistenza), avvolgendo e coinvolgendo le realtà commerciali delle strade e delle piazze vicine. Attese circa 300mila persone nel giro di nove giorni, su un’area che si estende per 20mila metri quadrati con 300 aziende impegnate e i tanti padiglioni lungo il perimetro.

Oltre ai tradizionali padiglioni, tra cui “Abitare la casa” per arredo e mobili da circa 5mila metri quadrati, anche due nuove aree: ‘Gola Gioconda’, che prende il nome dalla rivista online che la Fiera cura da qualche anno e che si occupa di enogastronomia, con attività, incontri ed eventi per discutere di questo importante settore. E poi ‘Green Area’, stand curato dall’Amministrazione Comunale di Scandicci e incentrato sul tema della sostenibilità che è ambientale, sociale ed economica. Tema portante di questa nuova edizione.

Presenti anche i padiglioni ‘Automotive e mobilità sostenibile’, ‘Area Expo’, ‘Il Giardino dello Street Food’, ‘Macchine agricole, veicoli commerciali e industriali’, e i ristoranti dislocati in tutta l’area fieristica.

Piazzale della Resistenza, poi, vedrà l’allestimento di un grande villaggio dello sport totalmente rinnovato rispetto al passato, con tante attività a cui tutti potranno accedere per mettersi alla prova nelle varie discipline. Qui si troveranno, tra le altre, un campo di Padel, un campo di Pickleball, una parete di 8 metri per arrampicata, i percorsi per bici allestiti dalla Federazione Italiana Ciclismo e tanto altro ancora.

All’interno della Fiera presenti anche il nuovo stand dell’Associazione del Territorio (in via Pascoli) e PascolArt, expo di street art a cura di The Sign Comics & Arts Accademy e SKIM.

Grande novità è ‘Ludo in Fiera’, il weekend (5 e 6 ottobre, ingresso libero) dedicato al gioco in scatola inclusivo e intergenerazionale realizzato da sito dell’evento.