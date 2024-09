Savino Del Bene Volley, presentazione in grande stile

La Savino Del Bene Volley si prepara a presentare la squadra e la nuova maglia per la stagione 2024-2025. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione con Rinascente Firenze, si terrà giovedì 26 settembre presso il prestigioso store in Piazza della Repubblica.

Dalle 20 sarà possibile per il pubblico partecipare alla serata, che prevede una speciale shopping night. Durante l’evento, tutti i presenti potranno approfittare di una scontistica esclusiva. Non mancheranno momenti di intrattenimento con musica, food & beverage, per rendere la serata indimenticabile.Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di volley e per chi desidera conoscere da vicino la squadra della Savino Del Bene Volley in vista della nuova stagione.

Sandra Leoncini, consigliere della Savino Del Bene Volley, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare la squadra e la nuova maglia per la stagione 2024-2025 in una location così prestigiosa come la Rinascente di Firenze. Questa serata rappresenta un'occasione speciale per avvicinare i nostri tifosi alla squadra e per dare inizio a quella che ci auguriamo sarà una stagione ricca di soddisfazioni. La nostra è una realtà sportiva in costante crescita, e iniziative come questa rafforzano il legame con il territorio e con i nostri sostenitori".

Silvano Garro, Sales & HR Director di Rinascente, aggiunge: “La nostra visione di Department Store va oltre la semplice esperienza di shopping: è essere parte integrante del territorio, un luogo dove succedono le cose che non ti aspetti. Rinascente è sempre in prima linea nel supportare il mondo dello sport, da qui la scelta di intraprendere questa partnership con Savino Del Bene Volley. Il nostro claim “per la città, con la città, nella città”, che è tra i pilastri fondanti di Rinascente, si sposa quindi alla perfezione con questa partnership. Il sostegno allo sport femminile è per Rinascente motivo di orgoglio e completamente in linea con i nostri valori e la nostra filosofia.